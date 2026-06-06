Findclo: qué es y cómo funciona la plataforma creada por un argentino que ayuda a comprar ropa sin estresarse

Para muchas personas, recorrer shoppings en busca de ropa o una prenda específica puede resultar una tarea agotadora y, a menudo, infructuosa.

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Ante esta problemática, el emprendedor argentino Franco Filiberto Balcedo, de 25 años , decidió utilizar sus conocimientos en administración de empresas y negocios digitales para crear Findclo , una plataforma diseñada para "poner fin al calvario" de las compras ineficientes.

Findclo es una plataforma que reúne y centraliza productos de distintas marcas de ropa en un solo lugar . A diferencia de un e-commerce tradicional, la aplicación no vende directamente ni maneja stock propio, sino que funciona como un buscador especializado en moda . Su objetivo principal es resolver la búsqueda de indumentaria en el menor tiempo posible y de forma eficaz.

Findclo es una plataforma desarrollado por un argentino para facilitar la compra de ropa

Findclo es una plataforma desarrollado por un argentino para facilitar la compra de ropa

"La idea es que el usuario no tenga que entrar marca por marca para buscar qué comprar, sino que pueda encontrar variedad de moda en una sola plataforma y después ir directo al sitio de la marca", explica a Los Andes Franco Balcedo y aclara: "No vendemos ropa ni hacemos envíos: conectamos usuarios con marcas, resolviendo la búsqueda previa a la compra".

¿Cómo funciona la aplicación?

El funcionamiento de Findclo es sencillo y está enfocado en la experiencia del usuario que tiene una necesidad concreta:

Búsqueda centralizada: el usuario ingresa a la plataforma y puede navegar por una amplia variedad de marcas de indumentaria sin necesidad de entrar al sitio web de cada una por separado.

el usuario ingresa a la plataforma y puede navegar por una amplia variedad de marcas de indumentaria sin necesidad de entrar al sitio web de cada una por separado. Visualización de productos: La app muestra los productos disponibles que coinciden con los criterios del usuario.

La app muestra los productos disponibles que coinciden con los criterios del usuario. Redirección directa: Una vez que la persona encuentra la prenda deseada, Findclo la redirige automáticamente a la tienda oficial de la marca correspondiente para que concrete la compra allí.

El propósito detrás del proyecto

Franco Balcedo sostiene que la forma actual de descubrir moda online está "fragmentada" y, en muchos casos, "rota". Según el emprendedor, los algoritmos y las tendencias suelen empujar al consumidor hacia compras impulsivas, mostrando "lo que ellos quieren mostrar" en lugar de lo que el usuario realmente busca.

Franco Balcedo, desarrollador de Findclo Franco Balcedo, desarrollador de Findclo Gentileza

Findclo nace para transformar esa búsqueda "caótica" en una experiencia rápida, simple y enfocada exclusivamente en indumentaria. Al centralizar la oferta, se busca evitar que el cliente pierda tiempo navegando entre múltiples pestañas o recorriendo físicamente locales sin éxito, permitiéndole encontrar exactamente los talles o modelos que necesita de manera satisfactoria.

El desarrollador señala que Findclo apunta a cambiar la forma en la que descubrimos moda: "Centraliza marcas y productos en un solo lugar para ahorrar tiempo y facilitar el descubrimiento".