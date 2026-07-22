Intensas nevadas en Catamarca: rescataron a cuatro mineros que llevaban 3 días varados por el temporal.

Este miércoles, cuatro mineros que permanecían varados en la Puna catamarqueña fueron rescatados luego de permanecer durante tres días en condiciones extremas.

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La noticia fue confimada por el secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Gustavo Molina , quien dio detalles sobre el estado de salud de los trabajadores. "Están lúcidos. Obviamente tienen la repercusión de haber pasado condiciones extremas, pero lo importante es que están bien”, señaló a diario El Esquiú.

El intenso temporal de nieve mantuvo aislados a los trabajadores del campamento minero Tres Quebradas, ubicado a 4.500 metros sobre el nivel del mar en la cordillera de Fiambalá.

Según trascendió, los mineros sobrevivieron a temperaturas de hasta -27°C y ráfagas de viento blanco superiores a los 140 kilómetros por hora.

El secretario de la AOMA aseguró que el equipo de rescate trabajó con personal de la zona que conoce el terreno y la ubicación de posibles refugios para hallar a los cuatro hombres.

Luego de más de 48 horas de búsqueda, en la mañana de este miércoles los rescatistas hallaron una camioneta donde dos trabajadores se encontraban resguardados, en la zona del Salar del Hombre Muerto.

Minutos después, localizaron a otros dos, quienes, según se conoció, habían salido para tratar de buscar señal y compartir su ubicacón. “Estamos hablando prácticamente de un milagro de que los hayamos encontrado”, aseguró Molina.

Intenso temporal en Catamarca

La provincia enfrenta un temporal de nieve histórico con temperaturas extremas que han descendido hasta los -27 °C en la zona cordillerana, manteniendo paralizada la zona de alta montaña. Un intenso operativo conjunto entre fuerzas de seguridad, organismos provinciales y empresas privadas logró el rescate de 23 personas varadas en Antofagasta de la Sierra, incluyendo a turistas y trabajadores mineros.

El municipio de Antofagasta de la Sierra anunció el corte total en la Ruta Provincial N.º 43 por las intensas nevadas Instagram | @antofagastadelasierra.m

La infraestructura de la provincia se encuentra severamente afectada, con el Paso Internacional San Francisco cerrado preventivamente y la Ruta Provincial 43 declarada intransitable por la acumulación de nieve y hielo. En el departamento Ancasti, la situación es de emergencia tras 12 días sin suministro eléctrico, lo que ha provocado la pérdida de alimentos, la suspensión de clases y denuncias de abandono por parte de los vecinos.