Una pareja pasó más de 40 horas atrapada por la nieve en Santa Cruz y fue rescatada a -22°C

Una pareja fue rescatada en Santa Cruz tras estar más de 40 horas atrapada dentro de su camioneta que quedó inmovilizada por la nieve en pleno temporal. El hecho ocurrió en las cercanías de Cerro Piedra, donde las temperaturas de hasta -22°C les impidió salir por sus propios medios.

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Atrapados en su camioneta a -22°C en la nieve: la dramática noche de una pareja

Por mientras, una compleja red de comunicaciones y decisiones buscaba la forma de sacarlos de esa trampa helada, según informó Infobae.

Las víctimas fueron José y Noelia, quienes habían salido de su casa con intenciones de regresar ese mismo día. En tanto, no se había llevado ni agua ni alimentos. No les quedó otra que usar métodos de supervivencia, ya que no sabían cuánto tiempo más iban a estar atrapados.

El hermano de José fue quien estuvo atento a todos sus pasos durante el temporal. Tras el rescate, Jorge relató toda la secuencia durante una entrevista radial. “Desde las 11 de la mañana perdimos el contacto. Dejaron de responderme y entendí que el operativo se había frenado nuevamente” , asumió.

Para soportar el frío extremo, la pareja se mantuvo dentro de la chata, administrando el combustible y encendiendo el motor únicamente por períodos breves. El problema comenzó cuando la camioneta quedó encajada tras intentar avanzar por un camino alternativo, luego de que el acceso más utilizado estuviera bloqueado por la acumulación de nieve y los fuertes vientos.

La pareja pidió ayuda desde el primer momento, pero las condiciones climáticas dificultaron cualquier intento de asistencia, ya sea de algún familiar o gente especializada en la materia.

Intenso rescate en Santa Cruz en pleno temporal de nieve.

Con el paso de las horas, los familiares comenzaron a gestionar un operativo que involucró a distintas áreas provinciales y nacionales. Incluso se evaluó un rescate en helicóptero, pero el mal tiempo obligó a descartar esa posibilidad.

Finalmente, una topadora salió desde Las Heras durante la madrugada y abrió camino entre la nieve durante casi cinco horas. Detrás avanzaron camionetas de apoyo y personal de seguridad hasta llegar al lugar donde permanecía la pareja.

Intenso rescate: “La gente que ayudó puso en riesgo su propia vida”

Cuando los equipos de rescate llegaron, estuvieron más tiempo trabajando para liberar la camioneta que había quedado congelada al suelo por las bajas temperaturas. José y Noelia fueron asistidos y abandonaron la zona sin sufrir ningún tipo de consecuencias de gravedad.

Jorge subrayó que el frío extremo jugó un papel determinante. “Otros inviernos tuvieron más nieve, pero esta vez las temperaturas fueron muchísimo más bajas. La camioneta quedó congelada desde las cubiertas hacia abajo”, relató.

“Hay que agradecer profundamente a toda la gente que salió al rescate porque también pusieron en riesgo su propia vida. Las condiciones eran muy difíciles y todos hicieron un esfuerzo enorme”, concluyó.