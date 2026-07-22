Tras la nevada histórica, Las Leñas abre todas sus pistas: precios y actividades para recorrer los valles de Malargüe

Lo que ocurrió en los últimos días en los valles de Los Molles y Las Leñas volvió a ubicar en el centro de las consultas al reconocido circuito de Malargüe. Las intensas nevadas cubrieron la montaña con un espeso manto blanco y transformaron uno de los paisajes más bellos de la provincia en un escenario digno de los grandes destinos de nieve del mundo.

Una semana en Las Leñas: el nuevo servicio de Andesmar que combina bus + alojamiento

Fotos y videos de la nevada histórica: ¿cómo están las rutas a Las Leñas, Penitentes y Los Puquios?

Para quienes todavía están definiendo una escapada a la nieve o planeando sus destinos de vacaciones de invierno (para las provincias que aún están en receso invernal), el momento no podría ser mejor. El circuito de los valles mendocinos atraviesa una de sus mejores temporadas de los últimos años y ofrece una combinación difícil de igualar: nieve en abundancia, deportes invernales, termas, gastronomía regional y una naturaleza que invita a recorrerla durante todo el año.

La gran noticia para los amantes del esquí llegó con el anuncio oficial del centro de esquí Las Leñas, que confirmó que desde el viernes 25 de julio quedará habilitado el 100% del dominio esquiable para la práctica de esquí y snowboard.

Gracias a las últimas nevadas y al intenso trabajo de los equipos de montaña, estarán operativos los sectores 1, 2 y 3, permitiendo disfrutar de la totalidad de las pistas.

Además, funcionarán todos los servicios del complejo, entre ellos la Escuela de Ski, Rental, Parque Aventura y los paradores gastronómicos Pasta & Pista y Las Rosas.

Desde el centro de esquí aclararon que las condiciones climáticas en alta montaña son dinámicas y que, por razones de seguridad, pueden producirse cierres temporarios de pistas o medios de elevación en función del estado del tiempo.

Mucho más que esquí

Aunque Las Leñas es el gran atractivo del invierno, recorrer los valles sureños permiten descubrir una propuesta turística mucho más amplia.

A pocos kilómetros aparece Los Molles, un pequeño pueblo de montaña que se convirtió en el punto ideal para quienes buscan tranquilidad, naturaleza y experiencias gastronómicas alejadas de las grandes ciudades.

Uno de los imperdibles es disfrutar de los baños termales, cuyas aguas minerales emergen naturalmente de la montaña y ofrecen una experiencia única para relajarse después de un día de actividades.

La gastronomía también ocupa un lugar central. El Hotel Lahuen Có es uno de los referentes de la cocina regional, donde los visitantes pueden degustar platos elaborados con productos locales en un entorno privilegiado, rodeado de montañas completamente nevadas. Además de esto, este hotel tiene el plus de qe toos sus platos son elaborados completamente a leña en una cocina de hierro fundido que el mismo Francis Mallmann instaló en el lugar, el reconocido chef además fue el encargado de delinear la escencia del menú del lugar, que recientemente estrenó carta de invierno.

Un circuito de paisajes únicos

El recorrido por la Ruta Provincial 222 reúne algunos de los escenarios naturales más espectaculares de Mendoza.

La Laguna de la Niña Encantada, con sus aguas cristalinas rodeadas por roca volcánica y nieve, adquiere durante el invierno un aspecto completamente diferente, convirtiéndose en una de las postales más fotografiadas de la provincia.

Muy cerca aparecen los Pozos de las Ánimas, dos enormes depresiones naturales de origen geológico donde el viento y el agua crean un espectáculo permanente que se potencia con el paisaje invernal.

Trekking para toda la familia

El valle también ofrece numerosas alternativas para quienes prefieren caminar la montaña.

Existen senderos para todos los niveles de dificultad, pero una de las propuestas más recomendables para realizar en familia es el trekking hacia la Garganta del Ñunku, un recorrido de baja exigencia que permite internarse en un paisaje de montaña con arroyos, paredones rocosos y vistas privilegiadas de la cordillera.

Durante el invierno, muchos de estos senderos adquieren un encanto especial gracias a la nieve acumulada, por lo que siempre es recomendable consultar previamente las condiciones y realizar las excursiones con prestadores habilitados.

Pesca y sabores de montaña

Para los amantes de la pesca deportiva, los ríos y arroyos del valle ofrecen excelentes oportunidades para la captura y devolución de truchas, una actividad que cada año suma visitantes de distintos puntos del país.

Y si de gastronomía se trata, pocos lugares representan mejor la identidad del sur mendocino que los restaurantes y hosterías de la zona, donde el chivo malargüino, preparado a las brasas o al horno, comparte protagonismo con las truchas frescas provenientes de los cursos de agua de la cordillera.

El mejor invierno de los últimos años

La histórica nevada no solo garantiza excelentes condiciones para los deportes de nieve, sino que también revaloriza todo el circuito turístico de los valles mendocinos.

Con el anuncio de la apertura total de Las Leñas a partir del 25 de julio, el valle se posiciona como uno de los destinos invernales más atractivos de Argentina. Pero la verdadera riqueza de la región va mucho más allá de las pistas: está en sus paisajes, en sus aguas termales, en su gastronomía, en sus senderos y en la posibilidad de vivir la montaña con tranquilidad, ya sea en familia, en pareja o con amigos.

Este invierno, la invitación es clara: recorrer Los Molles y Las Leñas no es solo ir a esquiar, sino descubrir uno de los rincones más extraordinarios de la cordillera mendocina, hoy vestido con una nieve que promete una temporada inolvidable.

Todos los precios para programar tus días en Las Leñas y Los Molles

Medios de elevación en Las Leñas

Con la apertura del 100% del dominio esquiable desde el 25 de julio, el centro de esquí Las Leñas ya aplica las tarifas de temporada alta para el uso de los medios de elevación.

Pases para adultos

Día completo: $180.000

Medio día: $135.000

Pases para menores

Día completo: $144.000

Medio día: $108.000

El Parque Aventura: para divertirse en familia y disfrutar de un sector para tirarse en trineo el precio es $20.000 por persona.

¿Cuánto cuesta alquilar equipos y disfrutar de la nieve en Las Leñas?

Además del pase para los medios de elevación, quienes visiten Las Leñas deben contemplar el alquiler del equipamiento y algunos accesorios indispensables para disfrutar de la montaña con comodidad y seguridad.

Alquiler de equipos de esquí y snowboard (por día)

Menores: desde $45.900

desde Adultos: desde $64.900

desde Equipos de alta gama: $84.900

Ropa para la nieve

Quienes no cuenten con indumentaria técnica pueden alquilar un kit completo para pasar el día en la montaña sin sufrir el frío.

El costo ronda los $30.000 por día e incluye:

Enterito impermeable.

Botas para nieve.

Guantes.

Culipatín

Una de las actividades preferidas por las familias y quienes no esquían es deslizarse en culipatín.

Alquiler: desde $15.000 por día.

Un elemento indispensable: las cadenas

Durante el invierno, especialmente en el último tramo de la Ruta Provincial 222 hacia Las Leñas, el uso de cadenas suele ser obligatorio, dependiendo de las condiciones climáticas.

Su alquiler o compra tiene un costo que parte de los $25.000, por lo que es recomendable contemplarlo dentro del presupuesto del viaje y consultar el estado del camino antes de subir a la montaña.

Tarifas del Hotel Lahuen Có (temporada de invierno)

El Hotel Lahuen Có, ubicado en Los Molles, ofrece distintas opciones de alojamiento con acceso a sus reconocidas aguas termales.

Habitación Doble Estándar

Cama y desayuno: USD 111 por noche. Incluye desayuno y un baño termal por persona por día .

por noche. Incluye desayuno y . Media pensión: USD 187 por noche. Incluye desayuno, cena y dos baños termales por persona por día.

Habitación Doble Refaccionada Interna

Cama y desayuno: USD 156 por noche. Incluye desayuno y un baño termal diario por persona.

por noche. Incluye desayuno y un baño termal diario por persona. Media pensión: USD 232 por noche. Incluye desayuno, cena y dos baños termales diarios por persona.

Habitación Doble Refaccionada con Vista a la Montaña

Cama y desayuno: USD 170 por noche. Incluye desayuno y un baño termal diario por persona.

por noche. Incluye desayuno y un baño termal diario por persona. Media pensión: USD 246 por noche. Incluye desayuno, cena y dos baños termales diarios por persona.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hotel y Termas LahuenCó (@lahuenco)

Termas para quienes no se hospedan

Las termas del hotel también están abiertas al público general. Se trata de cubículos individuales de uso terapéutico, con aguas que oscilan entre los 38 y 43°C. Cada sesión tiene una duración aproximada de 10 minutos, seguida por un descanso de unos 15 minutos fuera del agua.

Ingreso:

Mayores: $7.000 (sin toallón) o $10.000 (con toallón).

$7.000 (sin toallón) o $10.000 (con toallón). Menores de 7 a 12 años: $6.000 (sin toallón) o $9.000 (con toallón).

El uso de traje de baño es obligatorio. No se requiere reserva previa, ya que el ingreso es por orden de llegada. El horario de atención es de 9 a 13 y de 16 a 20 horas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Malargüe Turismo (@malargueturismo)

Trekking a la Garganta del Ñunku

Para quienes buscan una experiencia diferente, una de las excursiones más recomendadas en el valle es el trekking a la Garganta del Ñunku, un recorrido ideal para realizar en familia y disfrutar de los paisajes de la cordillera.

Precio: $20.000 por persona .

. Dificultad: Baja a moderada.

Baja a moderada. Ideal para: Familias, grupos de amigos y personas sin experiencia en montaña.

El sendero atraviesa arroyos, formaciones rocosas y ofrece espectaculares vistas de los valles de Los Molles y Las Leñas. Durante el invierno, el recorrido adquiere un atractivo especial gracias a los paisajes nevados, convirtiéndose en una de las excursiones más elegidas por quienes visitan la zona y quieren complementar su estadía más allá del esquí.

Laguna de la Niña Encantada

Uno de los imperdibles del circuito turístico de Los Molles es la Laguna de la Niña Encantada, donde además se puede descasar con un día de picnic o mates.

Ingreso general: $5.000 por persona.

Pozo de las Ánimas

Otra parada obligada del circuito es el Pozo de las Ánimas, una de las formaciones geológicas más sorprendentes de Mendoza. Se trata de dos enormes dolinas con espejos de agua color verde esmeralda, rodeadas por un paisaje que en invierno se vuelve aún más impactante con la nieve. La entrada es libre y gratuita.