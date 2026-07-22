22 de julio de 2026 - 10:33

El cierre del paso a Chile dejó cerca de mil camiones varados entre Desaguadero y San Martín

La mayor concentración se registra en la estación Eloy Guerrero, donde permanecen unos 500 vehículos de carga. La situación vuelve a mostrar el tipo de operación para el que fue proyectado el Polo Logístico del Este.

El cierre del paso a Chile deja unos mil camiones detenidos entre Desaguadero y San Martín.

El cierre del paso a Chile deja unos mil camiones detenidos entre Desaguadero y San Martín.

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Por Enrique Pfaab

El cierre preventivo del Paso Internacional Cristo Redentor por las condiciones meteorológicas en Alta Montaña provocó una nueva acumulación de camiones sobre la Ruta Nacional 7, entre el Arco de Desaguadero y San Martín.

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De acuerdo con estimaciones realizadas en la zona, alrededor de mil vehículos de carga permanecen detenidos a la espera de la reapertura del corredor internacional.

Uno de los puntos con mayor concentración es la estación de servicio Eloy Guerrero, ubicada en Alto Verde, departamento de San Martín. Allí hay unos 500 camiones, de los cuales aproximadamente 350 ocupan el playón de estacionamiento y el resto permanece sobre las colectoras y calles laterales.

La misma situación se observa en las estaciones de servicio de Las Catitas, La Paz y otros puntos ubicados sobre la Ruta 7, donde los transportistas aguardan la habilitación del paso hacia Chile.

El tránsito de cargas por este corredor depende del funcionamiento del sistema integrado Cristo Redentor. Cuando las nevadas, el hielo o el viento obligan a interrumpir la circulación en la cordillera, los camiones son retenidos en distintos sectores del Este mendocino hasta que las autoridades de ambos países autorizan la reapertura.

El Polo Logístico del Este

La concentración de camiones vuelve a mostrar el escenario contemplado por el proyecto del Polo Logístico del Este, que la Provincia prevé desarrollar en un predio de unas 90 hectáreas ubicado junto al Parque de Servicios e Industrias Palmira (PASIP), con acceso directo a la Ruta Nacional 7.

La iniciativa apunta a concentrar en un mismo espacio el estacionamiento de camiones y los servicios vinculados al transporte de cargas. Entre ellos se encuentran playas de espera, áreas de descanso para choferes, sanitarios, abastecimiento de combustible, talleres, depósitos y sectores destinados a controles vinculados con la operatoria del comercio internacional.

La Legislatura provincial aprobó la declaración de utilidad pública y la expropiación de los terrenos necesarios para el emprendimiento, considerado una pieza de la infraestructura logística del corredor bioceánico.

Mientras el proyecto continúa su desarrollo, los cierres del Paso Cristo Redentor siguen concentrando cientos de camiones en estaciones de servicio y banquinas del Este mendocino, como ocurre actualmente entre Desaguadero y San Martín.

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