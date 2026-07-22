22 de julio de 2026 - 07:44

Esperan que una ventana corta de buen tiempo permita avanzar con la limpieza en la Ruta 7

Con un nuevo frente de mal tiempo previsto para el jueves, la prioridad seguirá siendo despejar los sectores más comprometidos y asistir a los habitantes de Alta Montaña.

Nevadas en Alta Montaña

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Prensa Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

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Según informó Gendarmería Nacional, el objetivo de Vialidad es limpiar el corredor internacional al menos hasta Punta de Vacas, lo que incluso podría habilitar el tránsito interno hasta esa localidad si las condiciones lo permiten (estaba permitido hasta Uspallata). Sin embargo, el alivio será de corta duración.

Los pronósticos indican que este jueves ingresará un nuevo sistema frontal desde Chile, que mantendría las nevadas en la alta montaña hasta, al menos, el 4 de agosto, complicando nuevamente las tareas de despeje y postergando la reapertura del paso internacional Cristo Redentor.

Impresionante rescate en Horcones por la nieve

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Las imágenes que llegan desde Uspallata, Penitentes, Los Puquios, Puente del Inca y Las Cuevas reflejan la magnitud del temporal.

Los techos de las viviendas desaparecieron bajo un espeso manto blanco, muchas puertas y ventanas quedaron prácticamente sepultadas y los caminos son casi imposibles de distinguir debido a la enorme acumulación de nieve.

En algunos sectores, el espesor supera los tres metros, obligando a los vecinos a organizarse para retirar nieve de los accesos a sus viviendas y desplazarse utilizando esquíes o raquetas, únicos elementos que permiten caminar sin hundirse.

Evacuaron a 42 personas en medio del temporal de nevadas en alta montaña

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Continúan las evacuaciones en Alta Montaña

Mientras persiste el temporal, los operativos de asistencia también continúan. Durante el martes se concretó una nueva evacuación en la que 42 personas fueron trasladadas desde distintas villas cordilleranas con el objetivo de garantizar su seguridad ante las extremas condiciones climáticas.

Los equipos de emergencia mantienen un monitoreo permanente de la situación debido a que las bajas temperaturas y las nuevas nevadas previstas podrían volver a aislar distintos sectores de la montaña.

Los Puquios, sin actividades por la nieve acumulada

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Las condiciones también obligaron a suspender las actividades en Penitentes y Los Puquios, los centros y parques de nieve ubicados sobre la Ruta Nacional 7 y que son elegidos por su cercanía al Gran Mendoza.

La combinación de nevadas persistentes, acumulaciones de entre dos y tres metros sobre la calzada y el riesgo de aludes impide cualquier tipo de operación hasta nuevo aviso.

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