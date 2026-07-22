Más allá de Perú: el otro país de Sudamérica que respaldó a Argentina en la Guerra de Malvinas

Cuando se recuerda el apoyo latinoamericano a la Argentina durante la Guerra de Malvinas , Perú ocupa un lugar central . El gobierno de Fernando Belaúnde Terry envió diez aviones Mirage M-5P, armamento y elementos logísticos para colaborar con el esfuerzo bélico argentino. Sin embargo, no fue la única muestra de solidaridad que llegó desde Sudamérica.

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El otro país fue Uruguay , aunque su participación tuvo una naturaleza muy diferente. No existió un envío de aviones o armas comparable con el peruano: fueron ciudadanos uruguayos quienes se presentaron ante la Embajada argentina en Montevideo y manifestaron su voluntad de viajar a combatir.

Los documentos conservados por la representación diplomática argentina registran que 763 ciudadanos uruguayos se anotaron como voluntarios en 1982 . La cifra volvió a conocerse décadas después, cuando la Embajada revisó sus archivos históricos con motivo del 40º aniversario del conflicto.

Entre quienes se presentaron había personas de diferentes edades, profesiones y lugares del país. Su ofrecimiento no significó que finalmente fueran incorporados a las Fuerzas Armadas argentinas ni enviados a las islas: lo comprobado es que se inscribieron para ponerse a disposición de la Argentina .

Esa distinción es importante. Los 763 uruguayos no deben ser presentados como soldados que participaron efectivamente de los combates, porque no existe documentación que confirme su traslado al frente . El valor histórico del episodio está en la decisión de ofrecerse como voluntarios.

El reconocimiento que llegó cuatro décadas después

En 2022, la Cámara de Senadores de Uruguay aprobó por unanimidad una declaración de reconocimiento a los veteranos y caídos argentinos, que también mencionó expresamente a los 763 voluntarios uruguayos.

El texto parlamentario extendió el homenaje a toda la República Argentina y ratificó el interés regional de la cuestión Malvinas. Además, expresó su respaldo al reclamo argentino de soberanía sobre las islas, según informó oficialmente la Embajada argentina.

Ese mismo año se colocó en la sede diplomática de Montevideo una placa destinada a recordar a quienes se habían presentado cuatro décadas antes. El gesto convirtió un episodio guardado en los archivos en una historia pública de solidaridad entre ambos pueblos.

Por qué el respaldo de Perú fue diferente

Perú tomó una decisión estatal y militar concreta. Además de intervenir diplomáticamente con una propuesta de paz, envió aviones de combate, armamento y personal técnico cuando la Argentina necesitaba reponer recursos.

En Uruguay, en cambio, el dato destacado fue la movilización de sus ciudadanos y el respaldo político posterior al reclamo de soberanía.