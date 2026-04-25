La tos convulsa acecha a los más chicos y los casos superan en más de 8 veces el promedio de los últimos 5 años

La tos convulsa -también conocida como coqueluche o tos ferina- ha dejado de ser una enfermedad del pasado para convertirse en una preocupación del presente. Conocida desde el siglo XVI y con una vacuna disponible , sigue marcando presencia en pleno 2026.

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Tras el silencio epidemiológico que impuso la pandemia de Covid-19, la bacteria Bordetella pertussis ha vuelto a ganar terreno en Argentina y la región, y la cantidad de casos viene en aumento: es 8 veces superior en el país.

El Ministerio de Salud de la Nación la marca dentro de los eventos de notificación obligatoria que durante esta primera etapa de 2026 ya ha superado ampliamente la cantidad de casos esperados en relación al promedio de los 5 años previos.

Los niños, especialmente los menores de 1 año, son los más afectados por la tos convulsa

Los estudios demuestran que los niños que podían expresar tristeza o frustración sin ser castigados desarrollaron una fortaleza para toda la vida (2)

Con datos hasta la semana epidemiológica 14, hasta el 11 de abril, se han notificado en Argentina 258 casos: Eso es muy por encima de la mediana acumulada entre los 5 años previos, ya que entre 2022 y 2025 hubo un promedio de 28 casos durante el mismo periodo. Se trata de un incremento de 821% u 8 veces más.

La tos convulsa afecta a los niños más pequeños

El Ministerio marca esto con particular detalle entre los eventos con mayor incremento y que superan el 40%. Las notificaciones por esta patología van en aumento, no solo en lo que va del año, sino también en las últimas cuatro semanas.

Los más afectados son los niños menores de 5 años, con un predominio marcado en menores de 1 año,

Durante el año 2025 se notificaron 6.833 casos sospechosos de coqueluche, de los cuales 1.213 fueron confirmados, constituyendo el año con el mayor número de casos y la mayor tasa de incidencia desde el año 2020. El aumento comenzó a mediados de año y se mantuvo un número elevado de casos en las semanas posteriores.

El área señala que el aumento de casos se observó de manera heterogénea en distintas jurisdicciones. Además, se registraron 11 fallecimientos, todos en menores de 2 años.

En tanto, la tasa de notificación cada 100.000 habitantes muestra un ascenso sostenido desde 2021, año que marcó un hito en cuanto a la poca cantidad de casos.

Tos convulsa en Mendoza

“Nosotros estamos bastante bien con respecto a otros lugares donde sí han tenido brote como provincia de Buenos Aires y CABA; tenemos un aumento de casos, pero no es tan grave la situación”, analizó la doctora Andrea Falaschi, directora de Epidemiología de Mendoza.

El asunto es que por la movilidad de las personas, el riesgo de diseminación existe. “La coqueluche es más grave en los primeros meses de vida, por eso hay que mantener al día la vacunación, sobre todo en embarazadas, para proteger al bebé antes que le podamos poner la vacunación a él”, remarcó.

La cantidad de notificaciones en Mendoza han sido: 241 en 2019, 12 en 2020, 17 en 2021, 13 en 2022, 25 en 2023, 1 en 2024 y 18 en 2025.

Por qué aumenta la tos convulsa

Se trata de una enfermedad respiratoria aguda altamente contagiosa. Aunque puede afectar a personas de cualquier edad, en adolescentes y adultos suele presentarse de forma leve o atípica, lo que los convierte en "transmisores silenciosos" hacia los más pequeños.

En lactantes, el coqueluche puede derivar en complicaciones graves, apneas y la muerte.

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Argentina cuenta con vacunas seguras y gratuitas en su Calendario Nacional (CNV). Sin embargo, el éxito del sistema depende de la continuidad. Las dosis se aplican a los 2, 4, 6 y 15-18 meses, con refuerzos a los 5 y 11 años, además de una dosis clave en embarazadas a partir de la semana 20.

Los especialistas advierten que el aumento está impulsado por un descenso en la cobertura de vacunación. La tos convulsa, “ocupa el quinto lugar en las causas de muerte por enfermedad inmunoprevenible en menores de 5 años, según datos de la OMS”, advierte la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología.

La doctora Falaschi señaló un punto crítico en el comportamiento social: “Las coberturas de las vacunas que se dan después del año son siempre menores. ¿Por qué? Porque las madres ya no van tan frecuentemente. El primer año de vida van, pero después como que se relaja un poco la situación”.

Efectivamente, las coberturas en la provincia muestran una caída a medida que el niño crece: de un 92,8% en la primera dosis (2 meses), cae a un 83,5% en el refuerzo de los 15-18 meses. Luego el refuerzo a los 5 años, que suele colocarse en el entorno escolar, vuelve a subir a 91,9% y el refuerzo a los 11 años es de 86,1%. En tanto la cobertura en embarazadas es de 81,1%.

Proteger desde el embarazo contra la enfermedad

Una de las herramientas más potentes para frenar la mortalidad infantil es la vacunación materna. Al vacunar a la persona gestante con la triple bacteriana acelular (dTpa), se produce un pasaje transplacentario de anticuerpos que protege al bebé durante sus primeros meses de vida, antes de que él mismo pueda iniciar su esquema.

La doctora Falaschi enfatizó la importancia de la "estrategia de capullo": proteger al bebé a través de su entorno (madre y convivientes) antes de que tenga sus propias defensas. “La coqueluche es más grave en los primeros meses de vida, y esa vacuna está alineada para proteger al bebé antes que le podamos poner la vacunación a él”, explicó.

Un fenómeno global y regional

Argentina no está sola en este escenario. Tras alcanzar un piso histórico en 2021-2022 (con apenas 3.284 casos en la región), las Américas registraron un salto a 66.184 casos en 2024. La OPS ha identificado a 10 países con aumentos significativos en 2025: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, EE.UU, México, Panamá, Paraguay y Perú.

A nivel mundial, durante el 2024 se notificaron 977.000 coqueluche, lo que implicó un incremento de 5,8 veces en comparación con el número de casos notificados en 2023.

La doctora Natalia Chillo, especialista en Medicina Preventiva, remarcó que dada la alta contagiosidad en hogares y escuelas, “resulta fundamental el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno para evitar la propagación”.

Claves para prevenir: