En Mendoza, 6 de cada 10 adultos tienen exceso de peso y más del 25% sufren obesidad

La obesidad constituye actualmente uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial y nacional . Se trata de una enfermedad crónica, metabólica, prevenible, heterogénea y estigmatizada , cuyo origen es diverso.

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Caracterizada por el aumento de la grasa corporal, su distribución y magnitud pueden condicionar la salud de las personas. El exceso de adiposidad se asocia a más de 200 enfermedades y problemas de salud, entre ellos diabetes tipo 2, hipertensión arterial, enfermedades respiratorias crónicas, patologías renales y hepáticas, algunos tipos de cáncer y consecuencias psicosociales. Además, disminuye la expectativa de vida.

Según señalan desde el Gobierno, en Argentina más del 50% de la población tiene exceso de peso. Asimismo, entre 6 y 7 de cada 10 adultos presentan exceso de peso y alrededor del 40% de ellos tienen obesidad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) 2018, la prevalencia de obesidad en personas adultas mayores de 18 años es del 32,4%.

En Mendoza , la misma encuesta mostró una prevalencia del 65,4% de exceso de peso y del 25,1% de obesidad en adultos. La prevalencia proyectada al año 2035 en Argentina asciende al 43% de personas adultas con obesidad.

Desde el Gobierno provincial, promovieron la difusión del Programa Provincial de Obesidad, dependiente de la Unidad de Enfermedades No Transmisibles (ENT) de la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud del Ministerio de Salud y Deportes.

Esta iniciativa está destinada a niños, adolescentes y adultos con exceso de peso. Está dirigido a personas residentes en Mendoza que no cuenten con cobertura social o que acrediten insolvencia para afrontar el costo de la terapia.

El Programa Provincial de Obesidad - Mendoza El Programa Provincial de Obesidad está destinado para niños, adolescentes y adultos sin cobertura médica Gobierno de Mendoza

Entre sus objetivos se encuentran la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento interdisciplinario clínico y/o quirúrgico, seguimiento y rehabilitación de personas con obesidad mórbida u otras formas de exceso de peso, además de la capacitación de equipos de salud de todos los niveles de atención.

La estructura del programa está integrada por profesionales de clínica médica, psicología, trabajo social y nutrición, y funciona a través de una Red Provincial de Obesidad organizada según niveles de complejidad creciente.

Actualmente, más de 50 centros de toda la provincia cuentan con equipos multidisciplinarios, incluidos los hospitales Central, Lagomaggiore y Notti. En promedio, cada efector atiende a 100 personas por mes. En el Hospital Central, donde funciona el centro quirúrgico de referencia, se realiza una cirugía bariátrica por semana, donde ya se efectuaron más de 500 intervenciones desde el inicio del programa.

El Programa Provincial de Obesidad El programa está integrado por profesionales de clínica médica, psicología, trabajo social y nutrición, Gobierno de Mendoza

Además de la atención en consultorios, los equipos desarrollan talleres de nutrición, alimentación y cocina; actividades de salud mental vinculadas al estrés, ansiedad y estigma del peso corporal, además de propuestas de actividad física y abordajes desde el trabajo social.

El Programa Provincial de Obesidad funciona en la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud, ubicada en Coronel Rodríguez 1209 de Ciudad de Mendoza. Quienes estén interesados, pueden contactarse al correo [email protected] o al teléfono 4202148.