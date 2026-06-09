Mendoza implementa pulseras inteligentes para la identificación segura de madres y recién nacidos

Mendoza se ha posicionado como referente nacional al implementar un nuevo sistema de identificación neonatal con pulseras inteligentes para todos los nacidos en las siete maternidades públicas de la provincia.

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Esta tecnología permite garantizar la identificación inequívoca del binomio madre-hijo desde el momento exacto del nacimiento. El proceso consiste en el escaneo del documento de identidad de la paciente, tras lo cual la rotuladora genera automáticamente una pulsera con su nombre, DNI y datos de internación.

Al producirse el parto, el recién nacido recibe una pulsera vinculada directamente a la de su madre estableciendo un vínculo biunívoco digital que protege su identidad desde el inicio de la vida.

Según lo que informaron, el objetivo de la modernización del proceso implica el reemplazo definitivo del llenado manual de datos, sistema que presentaba limitaciones por caligrafías ilegibles o errores de transcripción. Al automatizar el registro, se eliminan riesgos críticos como la confusión de pacientes, la sustitución de identidad o las entregas erróneas en los centros de salud.

Un aspecto innovador del sistema es la incorporación de herramientas de trazabilidad digital . Las pulseras incluyen códigos QR que, en etapas futuras, permitirán vincular al paciente con su historia clínica digital, integrando información vital como el grupo sanguíneo y posibles alergias.

El nuevo sistema fue presentado por el Gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, quienes estuvieron presentes en el Hospital Lagomaggiore supervisando el funcionamiento de estos nuevos equipos de impresión térmica destinados a la confección de pulseras inviolables.

pulseras inteligentes para la identificación de madres y recién nacidos

Esta iniciativa cuenta con el respaldo de la Ley Nacional 24.540 y la Ley Provincial 6.316, reforzando el cumplimiento del derecho fundamental a la identidad. Con la puesta en marcha de esta herramienta en las siete maternidades públicas de la provincia, Mendoza estandariza sus procedimientos para ofrecer las mismas condiciones de seguridad a todas las familias del sistema sanitario.

En definitiva, se trata de un avance tecnológico que transforma un procedimiento crítico en un proceso digital, preciso y verificable.