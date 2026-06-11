Medicamentos: los prospectos pasarán a ser digitales y podrán consultarse mediante códigos QR

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la implementación obligatoria del etiquetado digital para todos los medicamentos comercializados en el país. La medida, establecida mediante la Disposición 2891/2026, permitirá que pacientes y profesionales de la salud accedan de forma rápida y actualizada a los prospectos a través de códigos QR o tecnologías similares incorporadas en los envases .

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La iniciativa fue respaldada por la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe), que destacó el avance en materia de acceso a información confiable y seguridad para los pacientes.

A partir de esta normativa, tanto los medicamentos de venta libre como aquellos que requieren receta deberán incluir un código bidimensional que permita consultar desde un teléfono celular o dispositivo móvil el prospecto vigente aprobado por ANMAT, además de información destinada a pacientes y profesionales de la salud.

Los prospectos contienen datos esenciales sobre los medicamentos, como indicaciones terapéuticas, dosis recomendadas, formas de administración y conservación, posibles efectos adversos, contraindicaciones e interacciones con otros medicamentos o alimentos.

Según explicó Carolina Sian, directora de Asuntos Regulatorios de CAEMe, el nuevo sistema permitirá acceder en tiempo real a la versión más reciente de la información aprobada por la autoridad sanitaria.

"Permite que pacientes y profesionales consulten en tiempo real la versión vigente y aprobada del prospecto, evitando el riesgo de que circule información desactualizada y fortaleciendo la seguridad del paciente", señaló.

Actualmente, los prospectos impresos suelen presentar dificultades prácticas: la letra pequeña complica la lectura, el papel puede deteriorarse con facilidad y muchas veces se descarta una vez abierto el envase. Además, cuando se incorporan nuevas advertencias o recomendaciones, los ejemplares impresos pueden quedar desactualizados mientras siguen circulando productos elaborados previamente.

Mejor lectura y futuras herramientas

Desde CAEMe destacaron que el formato digital mejorará notablemente la experiencia de lectura. Los usuarios podrán ampliar el tamaño de la letra, utilizar lectores de pantalla o acceder a herramientas que faciliten la comprensión del contenido.

Asimismo, el sistema abre la posibilidad de incorporar en el futuro recursos complementarios como audios, videos explicativos, gráficos interactivos o contenidos en distintos idiomas. Estas herramientas podrían resultar especialmente útiles para adultos mayores, personas con dificultades visuales o pacientes con barreras de alfabetización.

Por ejemplo, podrían incluirse tutoriales para el uso correcto de dispositivos de autoinyección, inhaladores o aerocámaras, reduciendo errores de aplicación y favoreciendo una mejor adherencia a los tratamientos.

Sin publicidad y con estándares internacionales

Uno de los aspectos destacados de la disposición es que los códigos deberán ajustarse a estándares internacionales de interoperabilidad y trazabilidad utilizados en los sistemas sanitarios de distintos países.

Además, la normativa establece expresamente que los códigos QR no podrán redirigir a contenidos promocionales ni publicitarios. El acceso estará limitado exclusivamente a información autorizada por ANMAT.

Implementación gradual

La implementación será progresiva. Los laboratorios contarán con un plazo de seis meses para generar los códigos correspondientes a todos sus productos. Mientras tanto, los envases ya fabricados podrán continuar comercializándose hasta agotar existencias.

Desde la industria consideraron que esta transición permitirá adaptar los procesos productivos y tecnológicos de manera ordenada, al tiempo que facilitará la familiarización de los usuarios con la nueva modalidad.

Impacto ambiental y modernización del sistema

Además de los beneficios vinculados a la seguridad y accesibilidad, la digitalización de los prospectos contribuirá a reducir el consumo de papel y los recursos asociados a su impresión y distribución.

Desde CAEMe señalaron que la medida se alinea con una tendencia internacional orientada a incorporar herramientas digitales al sistema sanitario para mejorar la comunicación, optimizar el acceso a la información y promover una participación más activa de las personas en el cuidado de su salud.

"La decisión de ANMAT representa un paso importante hacia una salud más moderna, accesible y centrada en las personas. Facilitar el acceso inmediato a información confiable contribuye a promover un uso más seguro de los medicamentos y mejora la experiencia cotidiana de millones de personas", afirmó Carolina Martinenghi, directora de Comunicaciones de CAEMe.