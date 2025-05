La tos convulsa existe, pero en Argentina es subdiagnosticada

La tos convulsa existe en nuestra realidad provincial y a nivel nacional, pero está subdiagnosticada. Este es un tema del desconocimiento del sistema de Salud de Mendoza y del país en general. Las naciones que pueden emprender estudios costosos -no la Argentina- saben que se subdiagnostica. Ese "conocimiento" aquí en el subdesarrollo, no es aplicado y como nadie pide estudios para tos convulsa o coqueluche, "no hay coqueluche".