La filmación se ve con el grano propio de la imagen de los 2.000 . El partido es una final vibrante entre Chilecito, de San Carlos y Argentino Juniors, de Guaymallén .

Es el Torneo del Interior y es 11 de marzo de 2007 . El relato, como toda definición, es pura emoción: tiros libres y pelotas que “llueven” las áreas mantienen a los espectadores atentos . Las tribunas están repletas . Un par de muchachos miran el partido desde arriba de un árbol ; otros siguen el juego trepados a los muros de la cancha . Suenan los bombos, estallan los "cuetes", las banderas flamean y las hinchadas que no dejan de alentar.

Todo delata que es otro tiempo ; uno donde el fútbol se vivía a pleno en la tribuna o se repasaba más tarde en el canal local, porque “CTC iba a filmar el partido” . En ese entonces, la palabra lo era todo . La descripción detallada de lo que pasaba dentro y fuera de las líneas de cal dependía de la voz de quien relataba , destreza que Conrado Comeglio supo forjar desde el primer momento. Con los años, combinó esa habilidad con formación comunicacional para pulir un oficio que terminaría convirtiéndolo en una marca registrada del Valle de Uco .

Esa mística, para él, sigue intacta: “Siempre digo que la radio es magia, incluso ahora con tanta tecnología . Antes, cuando recién empezaba y me iba haciendo conocido, iba al supermercado y me decían: '¿Usted es el de la radio?' . ¿Por qué? les preguntaba, ¡Por la voz! , respondían. La gente me sacaba enseguida por la voz. Muchos me mandaban mensajes preguntándome cómo era físicamente , y yo les decía que tenía un aire a Pablo Echarri ... ¡imaginate! Después se encontraban conmigo, veían que no tenía nada de Echarri y nos matábamos de risa ”, recuerda Conrado.

La radio es magia": la voz sancarlina que resiste (e insiste) en tiempos de podcast y plataformas Con más de 20 años frente al micrófono, Conrado Comeglio reconstruye una vida comunicando en radio y otros espacios, sostenida por su familia y el reconocimiento. pic.twitter.com/6nB6tvSmPS

Un relator es la persona encargada de narrar o detallar un suceso , pero Conrado va más allá. "Aunque hubo momentos en los que pensé en no seguir más, esta locura siempre te vuelve a tirar . El otro día, por ejemplo, me mandaron ese video del partido que transmití en 2007 entre Argentino y Chilecito . Son esas cosas con las que uno va aprendiendo, se va mirando... Es esa pasión que uno tiene, ¿viste?”, se sincera.

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De la afición al oficio

Conrado conjuga tres roles que para él van de la mano: el de periodista, relator y locutor. “Me gustan las tres cosas y me defiendo dentro de todo bien", confiesa. En ese camino, señala quiénes lo guiaron: “como relator mi referente es Julián Bricco, a quien conozco; como locutor siempre admiré a Coco Gras, con quien incluso trabajé en aquella Vendimia donde coronaron a Nuri Donnantuoni; y como periodista me encantaba Ricardo Mur, ese gran profesional de La Consulta”. Figuras distintas con un denominador común: el cariño de la gente.

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Con el tiempo, Conrado cosechó reconocimiento en el Valle de Uco. Lo que comenzó en San Carlos se extendió a otros departamentos, donde su voz se volvió reconocible para los seguidores del deporte regional. Recorrió canchas, padeció las inclemencias del tiempo y acumuló anécdotas ligadas al fútbol. Así, consolidó vínculos en el ambiente deportivo. “Me mandan mucha información porque saben cómo trabajo”, agrega.

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La voz de Conrado Comeglio también se volvió habitual en actos institucionales y eventos culturales. Además de esos espacios, durante años animó cumpleaños, casamientos y fiestas populares, una actividad que aún sostiene. “Hace poco me dijeron: ‘Vos fuiste el locutor de mis 15 y me gustaría que estés en el de mi hija’ ”, comenta.

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Antes que nada, también estaba el fútbol

La vida de Conrado Comeglio comenzó en La Consulta, donde nació. Regresó al Valle de Uco en 1997 tras vivir en otras provincias. Con estudios de periodismo y una temprana vinculación con el deporte, comenzó a cubrir torneos regionales para Reportero XXI y como corresponsal de Diario Uno. “En esa época no había tanta tecnología; era todo por teléfono y escrito en papel”, rememora.

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Aunque ya pisaba el éter desde fines de los ‘90, Conrado se incorporó a FM Fantástica en el año 2000. Tres años después, durante una definición de la Liga Sancarlina, surgió la chispa: “Le dije a un amigo: ‘¿y si transmitimos los partidos de fútbol?’. La emisora les facilitó la cabina y los operadores para esa primera experiencia: “Fue muy divertido, nos salió muy bien y ahí le encontré el gustito al relato”.

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Esa misma inquietud lo llevó a adelantarse a los tiempos. Durante una cobertura en General Alvear donde se cayó la señal de radio, improvisó con lo que tenía a mano: “Puse el teléfono celular y empezamos a transmitir en vivo como se hace hoy; ahí le encontré la vuelta”. En 2024 creó Tiro Libre Deportes, una página en Facebook que ya supera los 10 mil seguidores. “Quería hacer algo propio. Me gusta hacer notas bien armadas, editadas, trabajadas”.

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El reconocimiento a tanta entrega llegó este año, cuando las propias jugadoras bautizaron al torneo de la reserva femenina con el nombre de su página: “Me llamaron para decirme que se llamaba Tiro Libre Deportes en mi honor, por todo lo que uno hace por el fútbol femenino. Estoy súper contento; son detalles que, en lo personal, me ponen muy feliz”.

Tiro libre, transmisión para todos

De manera ininterrumpida, Conrado acompaña la vida deportiva del Valle de Uco, primero transmitiendo los partidos más importantes de la Liga Sancarlina a través del programa “Última Palabra” y luego a través de “Tiro Libre Deportes”. En estas instancias, destaca a quienes estuvieron: “no me puedo olvidar de Mario Ceverino, que me acompañó un montón y últimamente transmitimos junto al profesor Juan Jofré, un gran tipo que le pone toda la onda”.

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Pero su trabajo va mucho más allá del relato. Entrevistar a los protagonistas, difundir los fixture e informar sobre los campeonatos locales implica también reflejar una realidad en la que los deportes más que entretenimiento, son espacios de encuentro.

“Los clubes del Valle de Uco son instituciones que trabajan con la familia y convocan mucha gente, no solamente en el fútbol sino en todos los deportes, con un gran apoyo familiar y también, municipal. Representan el arraigo de cada lugar: La Celia, Pareditas, San Carlos, casi todos los distritos o parajes tienen su club. Eso hace que sea algo muy particular”, explica.

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Las transmisiones en vivo permiten que los hinchas sigan a sus equipos desde cualquier lugar, aunque sostenerlas no siempre es sencillo. “La mayoría de los clubes no tienen internet. Yo tengo que pagar los datos, es todo a pulmón. Me gustaría tener una antena para mejorar la señal”, cuenta. La falta de cobertura es una dificultad habitual en algunos parajes.

“Hay lugares donde directamente no hay señal. El otro día fui a transmitir a Calise y recién pude hacerlo porque el club había comprado una antena Starlink. Uno siempre tiene esperanza de poder mejorar esas cosas”, expresa.

Calise campeón, cobertura de Conrado Comeglio para Reportero XXI

“Es un cincuenta y cincuenta”, dice Conrado, al reconocer que el trabajo no siempre se traduce en una recompensa económica, aunque destaca las satisfacciones que recibe a diario. “Muchas veces me llaman para invitarme a participar de reuniones o entregas de camisetas. En lo personal, lo deportivo me ha dado muchísimo”, afirma.

Mientras haya ganas…

El año 2000 fue un año bisagra en la vida de Conrado Comeglio. Mientras iniciaba su trabajo en la radio, su hijo Emiliano contrajo una meningitis que le dejó secuelas neurológicas y una discapacidad. “Es un tipazo, tiene una facha bárbara y es mi gran compañero de los domingos en la cancha”, dice sobre él. Junto a Victoria, quien juega al handball en San Carlos y colabora en la filmación de los partidos, son su sostén.

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Quienes lo conocen destacan su prudencia a la hora de comunicar. Analiza la información antes de difundirla, una práctica que le permitió construir credibilidad y mantener una relación respetuosa con jugadores, dirigentes, cuerpos técnicos e hinchadas.

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“A mis 57 años uno ya busca un poco de paz. En la vida no compito con nadie; me gusta hacer las cosas bien. Por eso, cuando voy a la cancha con mi hijo y veo el recibimiento de la gente y los jugadores, me sorprende. El deporte ha sido lo mío. Me encanta que me reconozcan por lo que uno hace. Esa es la verdad”, cierra.