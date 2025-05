Baja la cantidad de bebés internados en Mendoza: cuál es la razón de esta mejora

En el sistema de salud de Mendoza observan que hay un descenso en la cantidad de bebés internados . Desde la Dirección de Epidemiología de Mendoza advirtieron que es algo que se observa en hospitales de toda la provincia y en particular lo destacaron en el hospital pediátrico Humberto Notti, referente en el segmento no solo en Mendoza sino en toda la zona Oeste.

Hay una serie de circunstancias que confluyeron para tan alentador escenario, sobre todo en la antesala de la época fría que suele implicar una mayor demanda y más cuadros complicados que requieren atención de mayor complejidad y más crítica. El descenso se observa en particular en bebés menores de 6 meses.

En el servicio de Epidemiología del hospital Notti destacaron esta baja, así como también ha sido celebrada en el Ministerio de Salud de Mendoza . En el servicio del efector sumaron que también incide el notorio descenso de la natalidad que se observa los últimos años y que implica que haya menos bebés con chances de enfermar y que demanden atención. A estas cuestiones más amplias hay que agregar una netamente coyuntural: ya avanzado el otoño, no han bajado notoriamente las temperaturas lo cual ha dilatado la llegada de la circulación fuerte de enfermedades respiratorias.

Proponen aumentar el periodo de licencia por maternidad en casos de bebés prematuros Bronquiolitis: es la causa de 75% de las hospitalizaciones en menores de 6 meses

Pero el año pasado se incorporó en el país -y en Mendoza- una estrategia a la que se lo ponían todas las fichas y tal cual se ha evaluado, ha dado resultados: la vacunación a personas gestantes con la nueva vacuna contra el VSR que permite dotar de inmunidad al recién nacido. Ya el año pasado se advirtió una baja notoria en los casos de bronquiolitis y en las internaciones, ya que la vacuna apunta a prevenir justamente cuadros graves y complicaciones en niños con un sistema inmune aún inmaduro y que no reciben todavía su propia vacuna contra este microorganismo.

La directora de Epidemiología de Mendoza, Andrea Falaschi explicó: “Los virus tienen nichos de circulación, se exportan en las fauces, en la pandemia sólo circuló Covid porque la gente no tenía inmunidad, le ganó a todos los otros virus que teníamos en las fauces y los desplazó. No hubo ningún otro virus. Cuando uno introduce una vacuna con un fuerte componente y una alta tasa de cobertura, la gente se va inmunizando a medida que uno va dándole cobertura a la vacuna”. Y continuó: “Si tenés gran cobertura de vacuna antigripal, es probable que tengas pocos casos de gripe que se internen porque vas a tener gripes leves que van a ser ambulatorias”.

En el Ministerio de Salud han informado que el año pasado ya se registraron 60% menos internaciones por VSR en relación a los años precedentes y aspiran a que este año haya incluso mejores resultados ya que se decidió adelantar la vacunación, y se comenzó en enero.

“Por ello, tenemos un pool de embarazadas vacunadas para la época estacional en que el sincicial aparece, que es semana 13. Estamos en la semana 20 y hemos tenido un solo caso en toda la vigilancia que se hace en la provincia; nosotros hacemos el hisopado y contrastamos, puede haber algún caso leve que no se internó, que no le hicimos el hisopado. Pero en todo lo que hemos internado, es un solo caso, no es nada”, subrayó la médica.

La nueva vacuna fue incorporada al calendario de vacunación nacional el año pasado, por lo que es de acceso gratuito para el segmento al que está destinado: personas embarazadas, entre las 32 y las 36 semanas de gestación. De este modo, se protege a los recién nacidos, ya que se les transmiten los anticuerpos.

“Hemos tenido en Argentina un 70% de eficacia por la vacuna, en la provincia es similar, tuvimos menos casos, sobre todo en menores de 6 meses, que es el target”, afirmó Falaschi. Esto implica que 7 de cada 10 bebés cuyas madres se vacunaron no se enfermaron o, si lo hicieron, no presentaron un cuadro grave.

En el Notti explicaron que en abril, ni este año ni el año pasado hubo circulación de VSR. Empezó en mayo y este año, recién la semana pasada comenzaron a verse los primeros casos

Mitad de embarazos son no deseados La vacunación a personas gestantes con la nueva vacuna contra el VSR permite dotar de inmunidad al recién nacido contra la bronquiolitis

Aportaron datos que permiten ilustrar de manera provisoria el panorama ya que el mes aún está en curso. Detallaron que en mayo de 2024 se internaron 7,14% de los pacientes que consultaron por bronquiolitis mientras que en lo que va del mes han sido 2%. Incluye pacientes de hasta dos años.

Con respecto a los menores de 6 meses, solo se ha internado un paciente.

Menos frío y menos nacimientos

Otra particularidad a la que se apunta es la baja en la natalidad lo que ha implicado, obviamente, que haya menos pacientes de esa edad susceptibles. Es que en 6 años bajaron 36,25% los nacimientos en la provincia, una tendencia sostenida desde hace tiempo. Pasaron de 31.454 en 2017 a 20.051 en 2023. Muy lejos del máximo registrado desde 2011, que fue en 2014 con 36.131 nacimientos.

Hay diversos factores que influyen en el asunto, como una mayor planificación familiar e incluso un cambio cultural ya que hay cada vez más personas que deciden no tener hijos. Se cuenta también un avance de la políticas de acompañamiento en salud sexual y reproductiva que han permitido mayor acceso a consultorías, métodos anticonceptivos y planificación familiar. Pero no puede soslayarse el impacto de la coyuntura y el contexto ya que se observa que históricamente cuando hay crisis socioeconómicas, hay un descenso de la natalidad.

“Hay menos niños para enfermar y los que están tienen la vacuna porque sus madres se vacunaron”, destacó Falaschi.

Otra variable que ha hecho que no haya tanta demanda de camas es que a un mes y medio de haber iniciado el otoño no ha habido una baja en las temperaturas y, por ende, se ha atrasado el aumento en la circulación de enfermedades respiratorias propias del frío. Lo que más están viendo en los consultorios son cuadros alérgicos. Hasta la semana pasada las temperaturas que se registraban estaban 40% por encima del promedio para mayo, tanto en mínimas como en máximas Recién este domingo bajaron y se instalaron más cerca de lo esperable para la época.