Por la vacuna para embarazadas, bajaron los casos graves de bronquiolitis en Mendoza en 2024

“Hemos tenido en Argentina un 70% de eficacia por la vacuna, en la provincia es similar, tuvimos menos casos, sobre todo en menores de 6 meses, que es el target de la vacuna”, afirmó Andrea Falaschi, Directora de Epidemiología de Mendoza.

Esto implica que 70% de los bebés cuyas madres se vacunaron no se enfermaron o, si lo hicieron, no presentaron un cuadro grave. Justamente por eso Falaschi aseguró que, de acuerdo a la percepción que hubo, Mendoza tuvo menos casos graves y menos internaciones por esta causa en menores de 6 meses.

Sin embargo algunos pediatras consultados fueron más cautos antes de afirmar tal cosa, aseguraron que hace falta un estudio muy meticuloso y más tiempo de observación para asegurar tal impacto.

Salud confirmó menos internaciones

El Virus Sincicial Respiratorio (VSR) es la causa más común de bronquiolitis y neumonía en niños menores de 1 año. Entre las infecciones más graves asociadas con el virus se cuenta la bronquiolitis, qué es la inflamación de las vías respiratorias pequeñas del pulmón, y la neumonía, que es una infección de los pulmones.

Se estima que prácticamente todos los niños contraen una infección por este virus respiratorio antes de cumplir los dos años de edad. Pero en menores de 6 meses, puede ocasionar cuadros más severos y hospitalizaciones debido a la inmadurez de su sistema inmunológico.

La nueva vacuna contra la bronquiolitis se incorporó al calendario de vacunación nacional de manera gratuita el año pasado

“La vacunación contra VSR redujo un 70% la internación de menores de 6 meses”, había comunicado el Ministerio de Salud de la Nación hace unas semanas. “A través de la vigilancia epidemiológica en las unidades centinela de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) se demostró que la estrategia de vacunación, implementada en 2024 en todo el país, fue efectiva para prevenir hospitalizaciones asociadas a VSR en menores de 6 meses”, sostuvo.

Fue al presentar los resultados del análisis interino de la efectividad de la vacuna contra VSR que redujo en esa proporción el ingreso de menores de 6 meses a Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

La doctora Elena Obieta, referente de la Sociedad Argentina de Infectología afirmó que se vio el impacto, en guardias y consultorios, con muchos menos casos de bronquiolitis graves.

“Comparado con inviernos anteriores, disminuyó un montón y se vio un montón el impacto en cantidad de consultas en niños graves requiriendo cuidados críticos en terapia, ventilados, etcétera, a partir de la vacunación. No podemos medir el impacto todavía en adultos mayores, pero sí cualquier pediatra te lo va a decir, que se notó”, sostuvo.

Apuntó que de todas maneras, “lo vamos a tener por seguro este año, para poder hacer un comparativo inviernos 24-25 versus inviernos 22-23, cuando no había ninguna mujer embarazada vacunada”.

Nueva vacuna

La nueva estrategia se aplicó en Argentina luego de la incorporación al mercado un nuevo desarrollo que se consideró revolucionario: apunta a lograr inmunizar a los recién nacidos a través de su mamá, durante la última etapa de la gestación. La nueva vacuna fue incorporada al calendario de vacunación nacional por lo que es de acceso gratuito para el segmento al que está destinado: personas embarazadas, entre las 32 y las 36 semanas de gestación. De este modo se protege a los recién nacidos, quienes quedaban en condición vulnerable frente al virus al nacer con un sistema inmunológico en desarrollo y a los que aún no se vacuna para que desarrollen la protección.

En todo el país se vacunaron 146.885 embarazadas en 2024, lo que implicó una cobertura de 62,5%. Mendoza fue una de las provincias que quedó mejor posicionada. En abril era la provincia que más dosis había aplicado. Hasta el 19 de abril, y en 36 días de campaña 2024, se había logrado vacunar a 28,4% de la población objetivo y superaba en más del doble el promedio nacional que era de 11%.

Buenas expectativas en Mendoza por la campaña de vacunación

Algunos de los argumentos de los pediatras fueron que tan solo se ha aplicado durante un año pero por otra parte, que la vacunación no ha sido generalizada, en tanto no todas las personas gestantes accedieron. Sin dudas, incorporar una nueva vacuna es un proceso para el imaginario colectivo, debe ganar confianza, deben verse resultados, deben avalarla los médicos para indicarla a sus pacientes. Pero además, esta es bastante particular en tanto apunta a un segmento sensible, que puede tener inquietudes y dudas. Pese a esto, Iris Aguilar, directora de Inmunizaciones de la provincia, consideró que la campaña del año anterior fue muy buena, sobre todo justamente si se toman en cuenta esas particularidades.

“La campaña fue excelente el año pasado; haber llegado al 70% de cobertura en una vacuna nueva en personas gestantes fue espectacular”, remarcó.

Asimismo, dijo que las expectativas son altas en cuanto a un mejor escenario para la próxima temporada. La campaña 2025 ya está en marcha y justamente el próximo domingo 2 de febrero se cumple un mes de su lanzamiento.

Por la nueva vacuna esperan que este invierno haya menos casos graves de bronquiolitis en bebés.

Aguilar detalló que desde el 2 de enero, cuando se inició, hasta el jueves 30 de enero ya se habían aplicado 988 dosis de vacuna contra el virus en personas gestantes en Mendoza.“Es un muy buen número, pensando que estamos hablando de 25 días hábiles y de enero, cuando estamos de vacaciones, por lo tanto las expectativas son muy buenas”, afirmó en relación a cómo se presentará el próximo invierno.

Por ahora no se sabe qué proporción de la población objetivo implica ya que se calcula como el 50% de los nacidos vivos el año anterior y aún no está ese dato 2024.

Cómo acceder a la vacuna en Mendoza

La vacuna es de una dosis y se aplica antes de la llegada del frío para lograr la generación de anticuerpos antes del aumento de la circulación del virus.

El inoculante recibió la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) en septiembre de 2023. Ocurrió casi en forma simultánea con la de las autoridades sanitarias de Europa (EMA) y de los Estados Unidos (FDA).

La Organización Panamericana de la Salud ha indicado que, “en ensayos clínicos aleatorizados, las vacunas redujeron el riesgo de desarrollar infecciones del tracto respiratorio inferior asociado al VSR en un 66,7% y redujeron el riesgo de desarrollar infecciones del tracto respiratorio inferior graves asociadas al VSR en un 94,1%”.

El esquema se aplica en todos los embarazos. Se puede administrar al mismo tiempo con otras vacunas indicadas durante la gestación, como la antigripal, triple bacteriana acelular (indicada a partir de las 20 semanas de gestación), Covid-19 y hepatitis B, si no se está vacunada.

Para acceder, no se requiere orden médica y puede aplicarse en un centro de salud cercano, en un hospital público o en el Vacunatorio Central de Mendoza.