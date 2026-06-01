1 de junio de 2026 - 12:41

Aumentó un 50% la aplicación de la vacuna antigripal en Mendoza: en 3 meses ya se colocaron 204.130 dosis

Hasta el momento se aplicaron más de 204.000 dosis de vacunas contra la gripe, unas 66.000 más que en el mismo período del año pasado.

La variante del virus de la gripe de esta año es&nbsp;más contagiosa, pero&nbsp;no implica una mayor gravedad de la enfermedad.

La variante del virus de la gripe de esta año es más contagiosa, pero no implica una mayor gravedad de la enfermedad.

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Prensa Gobierno de Mendoza
Por Bernarda García Centurión

La campaña de vacunación antigripal 2026 muestra una mayor adhesión de la población mendocina en comparación con el año pasado. Según datos del Ministerio de Salud provincial, durante los primeros tres meses de la campaña se aplicaron 204.130 dosis, frente a las 137.240 registradas en el mismo período de 2025.

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La diferencia representa 66.890 vacunas más colocadas y un incremento del 48,74% respecto del año anterior, en un contexto marcado por una mayor circulación del virus de la influenza.

En diálogo con Los Andes, la jefa del Departamento Provincial de Inmunizaciones, Iris Aguilar, explicó que este aumento está relacionado con la expansión de la variante de influenza H3N2 subclado K, que se caracteriza por ser más contagiosa. Sin embargo, aclaró que esto no implica una mayor gravedad de la enfermedad.

Vacuna gripe

"No es que sea más fuerte, no se define en términos de fortaleza. La variante H3N2 subclado K lo que tiene es mayor contagiosidad, pero no genera mayor número de internaciones ni de casos graves", explicó Aguilar.

Si bien la vacuna antigripal suele tener una alta demanda cada año en Mendoza, esta temporada el interés también podría estar influenciado por un mayor temor a la variante H3N2 subclado K. No obstante, las autoridades sanitarias remarcan que no existe una situación de alarma y buscan transmitir tranquilidad a la población.

Aguilar también destacó la importancia de que las personas que integran los grupos de riesgo se encuentren vacunadas para reducir las posibilidades de contagio y, especialmente, de complicaciones.

Quiénes deben vacunarse

La campaña está destinada principalmente a los grupos con mayor riesgo de sufrir complicaciones por gripe. Entre ellos se encuentran las personas mayores de 65 años, las embarazadas en cualquier etapa de la gestación, las puérperas hasta 10 días después del parto que no hayan recibido la vacuna durante el embarazo, el personal de salud, los niños y niñas de entre 6 y 24 meses y las personas de entre 2 y 64 años que presenten factores de riesgo o enfermedades preexistentes.

Vacunación
Mendoza comenzó hoy la vacunación antigripal 2025

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Desde Salud insisten en que la vacunación sigue siendo la herramienta más eficaz para prevenir formas graves de la enfermedad y reducir hospitalizaciones durante la temporada invernal, especialmente en un año en el que se espera una mayor circulación del virus de la gripe.

Asimismo, destacaron que la campaña representa una oportunidad para revisar y completar el calendario de vacunación contra otras enfermedades respiratorias. En los vacunatorios también se encuentran disponibles dosis contra el Covid-19 y la neumonía, por lo que recomiendan aprovechar la consulta para verificar el esquema de inmunización y reforzar la protección de cara al invierno.

Por qué la vacuna debe aplicarse todos los años

Los especialistas recuerdan que la vacuna antigripal debe aplicarse cada temporada debido a que los virus de la influenza cambian constantemente. Estas mutaciones permiten que el virus modifique su estructura y evada parcialmente las defensas generadas por infecciones o vacunaciones previas.

Por esa razón, organismos internacionales realizan un monitoreo permanente de las cepas que circulan en el mundo y actualizan anualmente la composición de la vacuna para que sea efectiva frente a las variantes más recientes.

Además, la protección que genera la vacunación disminuye con el paso del tiempo. Los anticuerpos producidos por el organismo bajan de manera significativa después de aproximadamente un año, por lo que es necesario recibir una nueva dosis para mantener una adecuada protección.

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