1 de junio de 2026 - 13:37

Dos abogadas argentinas impulsarán en la OEA una convención sobre protección de víctimas de delito

Las dos argentinas son parte de la asociación "Usina de Justicia" y propondrán ante la OEA apunta a saldar una deuda hacia las víctimas de América Latina.

Dos abogadas argentinas impulsarán en la OEA una convención sobre protección de víctimas de delito

Dos abogadas argentinas impulsarán en la OEA una convención sobre protección de víctimas de delito

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Los Andes | Miguel Títiro
Por Miguel Títiro

Las abogadas argentinas Mariana Romano y María Jimena Molina, asistirán a la 56ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) -que se llevará adelante en la ciudad de Panamá- los días 22, 23 y 24 de junio.

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Ambas letradas lo harán en su carácter de integrantes de la Asociación Civil Usina de Justicia, miembro permanente del organismo regional y dedicada a defender y a promover los derechos de las víctimas de homicidio y femicidio. Esta entidad tiene en sus filas a profesionales mendocinos.

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Familiares de víctimas de homicidios y femicidios.

Familiares de víctimas de homicidios y femicidios.

La misión de las abogadas será impulsar de manera activa la adopción de un documento de autoría propia denominado “Convención Interamericana sobre Protección Integral de los Derechos Humanos de las Víctimas de Delito”.

Cuál es el objetivo de la “Convención sobre Protección Integral de los Derechos Humanos de las Víctimas de Delito”

La “Convención Interamericana sobre Protección Integral de los Derechos Humanos de las Víctimas de Delito”, que se propondrá a la OEA en la figura de las dos abogadas argentinas, pretende saldar una deuda hacia las víctimas, en vistas a que América Latina y el Caribe constituyen la región más violenta del planeta.

El objetivo principal de la propuesta que se presentará en Panamá radica en "garantizar estándares de protección, acceso a la justicia, reparación integral y no repetición para todas las víctimas de delito, evitar violaciones de Derechos Humanos y fortalecer los marcos legales existentes a nivel nacional y regional”, dijeron las dos abogadas a Los Andes.

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La abogada María Jimena Molina, de la Usina de Justicia.

La abogada María Jimena Molina, de la Usina de Justicia.

Sostienen además que “es el momento de reorientar la agenda interamericana hacia la protección integral de los Derechos Humanos de las víctimas, tornándose la Convención que se impulsa en un punto de inflexión que, sin dudas, coadyuvará también al fortalecimiento de las instituciones y a incrementar la confianza en el sistema judicial

Qué es Usina de Justicia.

La asociación civil Usina de Justicia, con base en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), promueve el compromiso en la promoción y en la defensa de los Derechos Humanos.

Por último, las doctoras Romano y Molina señalaron que la convención interamericana que se promueve "necesita del apoyo de las autoridades argentinas, dado que es una oportunidad importante para el país de marcar una agenda regional y reafirmar el papel del Estado en la defensa y en la protección de las víctimas".

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Dos abogadas argentinas impulsarán en la OEA una convención sobre protección de víctimas de delito

Dos abogadas argentinas impulsarán en la OEA una convención sobre protección de víctimas de delito

"También se requiere, naturalmente, del apoyo de las víctimas y de la sociedad entera, ya que este giro copernicano al que se aspira no será posible de alcanzar sin el compromiso de todos”, agregaron.

Los particulares que quieran conectarse con esta entidad pueden escribir a: [email protected] .

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