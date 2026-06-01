Expo Educativa 2026: cuándo y dónde será la nueva edición de la feria que ofrece las propuestas universitarias

Mendoza se prepara para una nueva edición de la Expo Educativa , el encuentro académico con mayor convocatoria de la región que integra las expectativas de los jóvenes con sus oportunidades para el futuro . El evento se desarrollará en dos jornadas, que serán el jueves 25 y el viernes 26 de junio, de 9 a 18 .

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Será en el predio de las Naves UNCuyo , ubicado en Juan Agustín Maza 250 de la Ciudad de Mendoza .

La entrada será libre y gratuita . A pesar de que el encuentro será presencial, también se podrá experimentar de forma virtual a través de la web de la Expo Educativa.

La Expo Educativa tiene el objetivo de que estudiantes de secundaria, jóvenes y adultos encuentren el futuro de sus sueños entre la extensa oferta académica que ofrecen los puestos.

La Expo Educativa es la feria de oferta académica con mayor convocatoria en la región.

A través de islas 360º, los asistentes podrán descubrir e informarse sobre carreras de grado, tecnicaturas y oficios de las Universidades e Institutos de Educación Superior que participarán del evento.

El foco principal del evento este año será la orientación vocacional, herramienta clave para los jóvenes y estudiantes que necesitan acompañamiento en la decisión de elegir un camino profesional.

La Expo también contará con talleres, charlas, muestras, actividades lúdico-recreativas, tecnológicas y un patio de comidas para todos los asistentes.

Expo educativa1 Se podrá recorrer las opciones de la oferta académica a través de islas 360º. UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

Qué más habrá en la Expo Educativa

Los asistentes no solo encontrarán talleres, actividades y la tradicional oferta académica, sino que la Expo Educativa este año también incorporará espacios pensados para acompañar a los asistentes.

Uno de ellos será el Punto Solidario, un espacio donde se recibirán alimentos no perecederos destinados al Banco de Alimentos de Mendoza, una fundación que busca ayudar a personas en situación de vulnerabilidad.

También se desarrollará Libro Libre, un intercambio donde quien deje un libro podrá llevarse otro, lo que promueve el acceso al conocimiento y el aprendizaje compartido.

Como en su edición anterior, el evento será cero papel y gestionará la difusión de la oferta educativa a través de códigos QR instalados en las islas 360º. Además, contará con un espacio llamado Punto Verde con el fin de recolectar pilas y baterías. Lo reunido en los bidones será destinado al Instituto de Ciencias Ambientales de la UNCuyo, quienes se encargarán de su tratamiento.

Finalmente, también se sumará el Circuito de Salud. El espacio ofrecerá puestos de prevención, información sanitaria y acompañamiento para los jóvenes y público en general.

Expo Educativa 2025: cuántas carreras están en exhibición y todo lo que hay que saber paraelegir una carrera. Foto: UNCuyo La Expo Educativa 2026 suma espacios e iniciativas que harán la experiencia integral. UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

Cómo asistir virtualmente

La Expo Educativa este año también tendrá un espacio virtual donde podrán ingresar aquellos que no puedan asistir al evento presencial o quieran saber más sobre lo que encontrarán en él.

La página web cuenta con información general que puede ser de interés para jóvenes y estudiantes, quienes pueden filtrar sus búsquedas por áreas, duración, gestión privada o estatal y modalidad presencial o virtual.

En ella hay datos sobre las Universidades e Institutos que participarán de la convocatoria y tiene una pestaña específica donde divide las carreras por áreas, explica la diferencia entre carreras, tecnicaturas y oficios y diferencia el plan de estudio del plan de egreso.

En la web también se encuentra una pestaña específica para la orientación vocacional, con tips, videos y datos de interés para todos los que necesiten el acompañamiento.

Se puede ingresar mediante el siguiente link https://expoeducativa.mendoza.edu.ar/

Tips para asistir a la Expo Educativa

Desde la página oficial del evento, compartieron algunos consejos para asistir a la Expo Educativa: