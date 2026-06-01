1 de junio de 2026 - 12:55

Figura internacional: otorgarán título Honoris Causa a una prestigiosa líder en seguridad humana y desarme

Virginia Gamba, estratega, diplomática y defensora de los Derechos Humanos, será galardona en Mendoza. Es aspirante a secretaria general de Naciones Unidas.

Figura internacional: otorgarán título Honoris Causa a una prestigiosa líder en seguridad humana y desarme

Figura internacional: otorgarán título Honoris Causa a una prestigiosa líder en seguridad humana y desarme

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Gentileza UNCuyo
Los Andes | Miguel Títiro
Por Miguel Títiro

La Universidad de Mendoza (UM) le entregará el Doctorado Honoris Causa a la magister Virginia Silvia Isabel Gamba, reconocida figura en asuntos referidos a desarme y Derechos Humanos. Gamba tiene 72 años, nació en San Martín (Provincia de Buenos Aires) y se la distingue por atribuciones de reconocer trayectorias de impacto global.

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Virginia Gamba (72) experta argentina en asuntos de Defensa, Seguridad y resolución de conflictos armados
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Actualmente, la especialista es una de las candidatas más sólidas e independientes para ocupar el cargo de secretaria general de las Naciones Unidas (2027), fundamentando su propuesta en la necesidad de una reforma profunda que devuelva la efectividad y la imparcialidad al organismo multilateral.

La impactante y destacada trayectoria de Virginia Gamba

Virginia Silvia Isabel Gamba (72) acredita una carrera internacional de gran proyección, que empezó hace más de treinta años.

Como periodista siguió de cerca la Guerra de las Malvinas en 1982, llegando a publicar varios libros sobre el conflicto, entre ellos "Señales de guerra" -con el historiador británico Lawrence Freedman-. Entre 1983 y 1987 fue profesora de Estrategia de Guerra de las Fuerzas Armadas y de la Gendarmería Nacional.

Se desempeñó como profesora titular de la cátedra de Estudios de Seguridad de América Latina en el King's College de Londres hasta 1991, cuando asumió la responsabilidad del área sobre desmilitarización, desmovilización y control de armas de la Fundación MacArthur de Chicago.

Virginia Gamba fue representante de la ONU para la infancia y los conflictos armados
Virginia Gamba fue representante de la ONU para la infancia y los conflictos armados.

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Inició su carrera internacional en 1992 como directora del Programa de Desarme y Resolución de Conflictos del Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme en Ginebra.

En 1995 como miembro del consejo ejecutivo de la organización Pugwash (cuya secretaria general es la argentina Karen Hallberg, del Instituto Balseiro), recibió el Premio Nobel de la Paz junto al profesor J. Rotblat por impulsar y defender el desarme nuclear en el mundo.

La misma modalidad de ganar el Nobel de manera compartida aconteció en 2007, cuando el mendocino Ricardo Villalba compartió el galardón al integrar el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que encabezaba el exvicepresidente norteamericano Al Gore.

Virginia Gamba, Honoris Causa en Mendoza

La ceremonia de distinción, presidida por el rector de la Universidad de Mendoza, Alfredo Iglesias, se hará el jueves 4 de junio, a las 18, en el aula magna de la institución de calle Emilio Descotte.

Este reconocimiento celebra una carrera dedicada a la paz, la seguridad internacional y la protección de los Derechos Humanos en los entornos más complejos del planeta.

Virginia Gamba (72) experta argentina en asuntos de Defensa, Seguridad y resolución de conflictos armados
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Su labor ha sido fundamental en la estructura de la Organización de Naciones Unidas (ONU), donde alcanzó el rango de subsecretaria general. Entre sus funciones más destacadas, se acredita haber sido representante especial del secretario general para la cuestión de los niños y los conflictos armados (2017-2025), logrando la liberación e integración social de más de 140.000 niños afectados por la guerra.

En el ámbito nacional, contribuyó a la transición democrática argentina (1983-1987), desempeñándose como asesora experta en el Ministerio de Defensa para establecer el control civil sobre las Fuerzas Armadas y profesionalizar su intervención en misiones de paz de la ONU.

En abril pasado visitó la Universidad Nacional de Cuyo, participando en un conversatorio sobre “El rol de las mujeres en los procesos de paz” y en una charla, "Postales de vida, un largo camino hacia la paz".

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