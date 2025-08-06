6 de agosto de 2025 - 21:25

Debatirán sobre la figura de Olaya Pescara de Tomba

La Universidad Católica Argentina (UCA) ha organizado una conferencia sobre la reconocida educadora. Será el 18 de agosto a las 17 en su sede de Godoy Cruz.

Olaya Pescara de Tomba

Foto:

Gentileza
Los Andes | Miguel Títiro
Por Miguel Títiro

Hereda de un linaje de mujeres pioneras de Mendoza, Olaya Pescara de Tomba será recordada en una conferencia que ha organizado la Universidad Católica Argentina (UCA).

La reunión de evocación de la educadora se hará el 18 de agosto, a las 17, en la sede la UCA (Uruguay 750, Godoy Cruz), y los expositores serán Omar Alonso Camacho, Daniel Grilli y Fabiana Mastrangelo, quienes se explayarán sobre el contexto histórico, la trayectoria y el impacto de esta noble mujer en la sociedad mendocina a fines del siglo XIX y comienzos del XX.

Las temáticas que se abordarán se refieren a: contexto nacional y provincial en el que vivió el matrimonio Tomba-Pescara; exposición del archivo histórico existente y trayectoria de Olaya Pesca en sus diferentes actividades.

Olaya estuvo estrechamente vinculada al desarrollo y afianzamiento del Hospital El Carmen; también contribuyó a la construcción de la iglesia San Vicente Ferrer y donó terrenos para levantar el Colegio Compañía de María en 1905. En su propio hogar, frente a la plaza de Godoy Cruz, organizó una galería hospitalaria que popularmente se llamó “comedor de los pobres”.

