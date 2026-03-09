Acceso Sur: el sommelier acusado de atropellar y matar a dos uniformados quedó cerca de ir a juicio por jurados

El Juzgado Penal Colegiado N°1 elevó a juicio la causa en la que se investiga al sommelier Hugo Martín Rodríguez Cáceres (45) por la muerte del policía Leonardo Alarcón y el agente municipal de tránsito Santiago Velázquez , tragedia vial ocurrida el 3 de mayo de 2024 en el Acceso Sur, en Godoy Cruz .

La medida fue ordenada por la jueza Alejandra Martín, este mañana, durante una audiencia celebrada en el Polo Judicial, ante un pedido de nulidad del requerimiento de citación a juicio y sobreseimiento solicitado por el defensor de Rodríguez Cáceres, el abogado Pablo Cazabán y el rechazo de la Fiscalía de Tránsito, representada por su jefe, el fiscal Darío Tagua.

Si bien la medida no está firme y la defensa puede apelar el dictamen ante la Corte de Mendoza, Rodríguez Cáceres – con 2,68 gramos de alcohol por litro de sangre a momento de embestir a los uniformados- quedó más cerca de enfrentar un tribunal popular que decida su culpabilidad o inocencia por “doble homicidio simple con dolo eventual en dos hechos en concurso real”, delito que tiene penas que van de 8 a 50 años de cárcel.

De llegar a la Corte, se volvería a revisar la calificación del accidente : desde el inicio de largo camino judicial la defensa sostuvo que se trata de un “homicidio culposo agravado por conducir con exceso de alcohol y porque el resultado fueron dos muertes”, delito que tiene penas de 3 a 6 años de prisión.

El sommelier tiene a su favor un beneficio: el 13 de febrero de 2025 , los jueces María Laura Guajardo, Eduardo Martearena y Horacio Cadile del Tribunal Penal 1, le dictaron prisión domiciliaria con el uso permanente de una pulsera electrónica que monitoree sus movimientos y el pago de una fianza de $ 4.000.000.

Tragedia en el Acceso Sur

Según consta en el expediente la tragedia tuvo lugar el viernes 3 de mayo de 2024, a las 23.38, el conductor circulaba a alta velocidad por el Acceso Sur en sentido Sur a Norte, a bordo de una Ford Ecosport, con un nivel de alcoholemia de 2,68 gramos por litro de sangre. A unos 150 metros aproximadamente de la llegada al cruce con calle Sarmiento, de Godoy Cruz, había un control policial “debidamente señalizado”, ya que en el lugar se había producido un accidente de tránsito minutos antes.

El conductor, sin embargo, continuó la marcha impactando con la parte posterior de su vehículo al móvil policial 3.587, y luego embistió al oficial principal Leonardo Alarcón Quiroga (35), dejándolo tendido en el piso, gravemente herido.

Pero el vehículo no se detuvo ahí, sino que atropelló al agente de Tránsito de Godoy Cruz, Santiago David Velázquez Guevara (23), quien se encontraba a bordo de en una moto municipal.

El fallecimiento del municipal fue constatado en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinados, en tanto que el policía falleció en el hospital Central el sábado 4, a las 6.40, según se informó desde el centro asistencial.