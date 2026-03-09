Tensión en un tribunal de San Juan: un detenido intentó atacar a un fiscal

Un violento episodio se registró en un tribunal de San Juan , cuando un preso intentó agredir al fiscal José Plaza durante una audiencia judicial. La rápida intervención de un policía evitó que el ataque se concretara.

El incidente ocurrió en medio de una audiencia en la que participaba Axel Hernán Rojas , un detenido de 28 años que había sido trasladado desde la cárcel para comparecer ante la Justicia.

En la sala se encontraban agentes de seguridad, como ocurre habitualmente en este tipo de procedimientos para prevenir situaciones de violencia. La presencia de uno de los efectivos resultó clave cuando el detenido reaccionó de forma inesperada.

Según se informó, el conflicto comenzó luego de que el juez Alberto Caballero rechazara un pedido de la defensa del acusado. Los abogados habían solicitado que Rojas fuera trasladado al pabellón de Sanidad por sus problemas de adicciones.

El magistrado indicó que esa solicitud debía realizarse ante el Juzgado de Ejecución , ya que no correspondía resolverla en esa instancia.

“Fue un momento desagradable. Cuando el juez decide no darle lugar a la defensa, empezó el conflicto. Reaccionó, intentó agredirme, me insultó y me dijo que no sabía lo que estaba pasando”, relató el fiscal Plaza al medio sanjuanino 0264 Noticias.

Intentó atacar al fiscal y rompió una pantalla

Tras la decisión judicial, el detenido se levantó de su asiento e intentó dirigirse hacia el fiscal. En ese momento, un policía intervino rápidamente, lo redujo y lo puso contra la pared. Durante el forcejeo, el preso lanzó un golpe de puño contra una pantalla de televisión instalada en la sala, lo que provocó daños en el equipo.

“Lo importante es que no pasó a mayores. Cuando lo redujeron, le dio golpes de puño a la pantalla”, explicó el fiscal. Como consecuencia del episodio, la Justicia inició una nueva causa contra el detenido por daño agravado en flagrancia, lo que podría sumar más tiempo a la condena que ya cumple.

Rojas se encontraba en los tribunales para enfrentar una audiencia en una causa por lesiones agravadas, luego de haber golpeado con un palo a un agente penitenciario y fracturarle los dedos de una mano. “No me amenazó, está enojado conmigo”, agregó el fiscal tras el incidente.