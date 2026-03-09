9 de marzo de 2026 - 20:47

Tensión en un tribunal de San Juan: un detenido intentó atacar a un fiscal

Ocurrió durante una audiencia judicial en San Juan. El detenido se levantó e intentó atacar al fiscal José Plaza, pero un policía lo redujo antes de que lograra concretar la agresión.

Un preso intentó agredir a un fiscal durante una audiencia en San Juan.

Un preso intentó agredir a un fiscal durante una audiencia en San Juan.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un violento episodio se registró en un tribunal de San Juan, cuando un preso intentó agredir al fiscal José Plaza durante una audiencia judicial. La rápida intervención de un policía evitó que el ataque se concretara.

Leé además

Hospital Central. Imagen ilustrativa. Archivo. 

Fuga y muerte de un preso en el hospital Central: investigan a los penitenciarios que lo custodiaban

Por Redacción Policiales
Baja en edad de imputabilidad: pasa de 16 a 14 años

El Gobierno promulgó el nuevo régimen penal juvenil, pero aún no entrará en vigencia

Por Redacción Política

El incidente ocurrió en medio de una audiencia en la que participaba Axel Hernán Rojas, un detenido de 28 años que había sido trasladado desde la cárcel para comparecer ante la Justicia.

En la sala se encontraban agentes de seguridad, como ocurre habitualmente en este tipo de procedimientos para prevenir situaciones de violencia. La presencia de uno de los efectivos resultó clave cuando el detenido reaccionó de forma inesperada.

Embed

La reacción del detenido tras una decisión judicial

Según se informó, el conflicto comenzó luego de que el juez Alberto Caballero rechazara un pedido de la defensa del acusado. Los abogados habían solicitado que Rojas fuera trasladado al pabellón de Sanidad por sus problemas de adicciones.

El magistrado indicó que esa solicitud debía realizarse ante el Juzgado de Ejecución, ya que no correspondía resolverla en esa instancia.

Fue un momento desagradable. Cuando el juez decide no darle lugar a la defensa, empezó el conflicto. Reaccionó, intentó agredirme, me insultó y me dijo que no sabía lo que estaba pasando”, relató el fiscal Plaza al medio sanjuanino 0264 Noticias.

Intentó atacar al fiscal y rompió una pantalla

Tras la decisión judicial, el detenido se levantó de su asiento e intentó dirigirse hacia el fiscal. En ese momento, un policía intervino rápidamente, lo redujo y lo puso contra la pared. Durante el forcejeo, el preso lanzó un golpe de puño contra una pantalla de televisión instalada en la sala, lo que provocó daños en el equipo.

Lo importante es que no pasó a mayores. Cuando lo redujeron, le dio golpes de puño a la pantalla”, explicó el fiscal. Como consecuencia del episodio, la Justicia inició una nueva causa contra el detenido por daño agravado en flagrancia, lo que podría sumar más tiempo a la condena que ya cumple.

Rojas se encontraba en los tribunales para enfrentar una audiencia en una causa por lesiones agravadas, luego de haber golpeado con un palo a un agente penitenciario y fracturarle los dedos de una mano. “No me amenazó, está enojado conmigo”, agregó el fiscal tras el incidente.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Miguel Moreno, secretario de Agricultura de San Juan, y Fabián Ruggeri, presidente de Coviar, en el almuerzo de productores en el INTA. / Foto Prensa Coviar

San Juan busca ampliar la cuota de mosto y fortalecer la diversificación de la uva

UDP en San Juan: varias fiestas clausuradas y una menor hospitalizada en estado de ebriedad.

San Juan: clausuran varias fiestas por el UPD y una adolescente terminó internada en estado de ebriedad

El autor analiza la importancia de realizar estudios geotécnicos previos a las obras de infraestructura.

Geotecnia aplicada a los desafíos de infraestructura de San Juan

La del geólogo Juan Arrieta es una de esas historias de cómo empezó con la exploración minera que permitió llegar a uno de los hallazgos mineros cruciales para San Juan

Historias: Cómo es ser geólogo en una minera, del sueño universitario al liderazgo en Vicuña