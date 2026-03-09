9 de marzo de 2026 - 12:03

Fuga y muerte de un preso en el hospital Central: investigan a los penitenciarios que lo custodiaban

El domingo se produjo un intento de fuga de dos internos que estaban alojados en el tercer piso del nosocomio capitalino, en el pabellón Judicial.

Hospital Central. Imagen ilustrativa. Archivo.&nbsp;

Hospital Central. Imagen ilustrativa. Archivo. 

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Foto archivo - Imagen ilustrativa

Cuatro heridos tras el choque entre un auto y una camioneta en Maipú

Por Redacción Policiales

El intento de evasión se produjo en la madrugada del domingo desde el Pabellón Judicial ubicado en el ala este del tercer piso del nosocomio capitalino donde estaban internado Juan Marcelo Tejada, un recluso 35 años del barrio La Gloria, Godoy Cruz, y Sebastián Leonel Rodríguez, de 26 años, de barrio Jardín del Sauce, Villa Bastías, Tupungato. El primero de ellos falleció horas más tarde luego de caer al vacío, cuando intentaba descolgarse para buscar la libertad.

Esta mañana confirmaron desde la IGS que ya inició un expediente administrativo para saber qué estaban haciendo y en dónde estaban apostados los cuatro agentes del Servicio Penitenciario que estaba de guardia y que debían haber estado custodiando a los dos internos que intentaron escapar aunque sin éxito. Recuérdese que los presos que están en el pabellón judicial de Central no deben estar esposados a sus camas mientras permanecen internados.

Cerca de las 2.45 del domingo, personal policial que realiza servicios extraordinarios en el hospital Central informó al CEO que dos detenidos alojados en el pabellón judicial intentaron fugarse tras retirar un barrote de una ventana con salida a calle Garibaldi.

Uno de los evadidos, Tejada, utilizando una cuerda sábanas atadas entre sí –método muy usado en las películas-, intentó escapar pero en la arriesgada maniobra cayó desde el tercer piso, donde fue encontrado luego por personal policial.

En tanto que Rodríguez fue detectado merodeando por el hospital en actitud que llamó la atención de los uniformados. Cuando lo abordaron, indicó que estaba cuidando a un familiar pero, ante el dudoso relato, fue recapturado y trasladado nuevamente al penal de Almafuerte.

En relación a Tejada, tras ser apresado, fue llevado en una camilla nuevamente al hospital, donde falleció a las 7.27, mientras era asistido por un médico y tras sufrir un infarto agudo de miocardio.

