7 de marzo de 2026 - 21:51

Conmoción en San Martín: un joven de 26 años fue asesinado al intentar salvar a su hermano de un disparo

El trágico episodio ocurrió este sábado en el interior del Barrio Santa Lucía. La víctima recibió un impacto de bala en el pecho luego de interponerse en un ataque dirigido hacia su familiar.

Un joven de 26 años fue asesinado al intentar salvar a su hermano de un disparo en San Martín

Un joven de 26 años fue asesinado al intentar salvar a su hermano de un disparo en San Martín

Foto:

Gentileza / X @radiomitremza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un violento episodio sacudió la tranquilidad del Barrio Santa Lucía, en el departamento de San Martín este sábado, cuando un joven de 26 años perdió la vida tras recibir un disparo de arma de fuego en lo que fue un acto desesperado por proteger a su hermano.

Leé además

Accidente fatal en San Martín.

Tragedia en San Martín: un hombre murió tras chocar contra un puente de la Ruta 7
San Martín llamó a licitación para concesionar la recolección de residuos por 60 meses. 

Por 800 millones al mes, San Martín llamó a licitación para concesionar la recolección de residuos

De acuerdo con el testimonio del hermano de la víctima, ambos se encontraban en el interior del barrio cuando un sujeto masculino, cuya identidad aún se desconoce, se aproximó y, sin mediar palabra, efectuó un disparo directamente hacia él.

En ese instante crítico, el joven se interpuso en la trayectoria del proyectil para salvaguardar la integridad de su familiar, recibiendo el impacto letal en la zona del pecho.

Tras el ataque, un vecino de la zona asistió a los heridos y los trasladó de urgencia al hospital local. Según los reportes médicos, el joven ingresó con signos vitales bajos y, a pesar de los intensos esfuerzos del personal de salud por estabilizarlo, finalmente se constató su fallecimiento poco después de su ingreso.

En el lugar del hecho, bajo la jurisdicción de la Comisaría 12°, trabajó intensamente el personal de la división de Homicidios para recolectar pruebas y testimonios que permitan dar con el paradero del agresor, quien hasta el momento permanece prófugo. La investigación del caso ha quedado a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

sencillez y belleza: valentina rosalez, reina de gral. san martin

Sencillez y belleza: Valentina Rosalez, reina de Gral. San Martín

San Martín de Tucumán - Deportivo Maipú, por la Primera Nacional

Por una ráfaga de dos minutos, el Deportivo Maipú debió conformarse con un empate en Tucumán

Abigeato en Alto Chapanay: robaron y faenaron un caballo de competencia en una finca de San Martín. 

Abigeato en Alto Chapanay: robaron y faenaron un caballo de competencia en una finca de San Martín

Fuerte tormenta con granizo azotó la zona Este y causó daños en algunos sectores. (Gentileza Enzo González)

Fuerte tormenta con granizo azotó la zona Este y causó daños en algunos sectores