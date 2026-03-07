Conmoción en San Martín: un joven de 26 años fue asesinado al intentar salvar a su hermano de un disparo

El trágico episodio ocurrió este sábado en el interior del Barrio Santa Lucía. La víctima recibió un impacto de bala en el pecho luego de interponerse en un ataque dirigido hacia su familiar.

Un joven de 26 años fue asesinado al intentar salvar a su hermano de un disparo en San Martín

Un violento episodio sacudió la tranquilidad del Barrio Santa Lucía, en el departamento de San Martín este sábado, cuando un joven de 26 años perdió la vida tras recibir un disparo de arma de fuego en lo que fue un acto desesperado por proteger a su hermano.

De acuerdo con el testimonio del hermano de la víctima, ambos se encontraban en el interior del barrio cuando un sujeto masculino, cuya identidad aún se desconoce, se aproximó y, sin mediar palabra, efectuó un disparo directamente hacia él.

En ese instante crítico, el joven se interpuso en la trayectoria del proyectil para salvaguardar la integridad de su familiar, recibiendo el impacto letal en la zona del pecho.

Tras el ataque, un vecino de la zona asistió a los heridos y los trasladó de urgencia al hospital local. Según los reportes médicos, el joven ingresó con signos vitales bajos y, a pesar de los intensos esfuerzos del personal de salud por estabilizarlo, finalmente se constató su fallecimiento poco después de su ingreso.