Indignante video: captaron a jóvenes que vandalizaban un cartel en San Martín

La Municipalidad de San Martín denunció nuevos hechos de vandalismo contra bienes públicos en la ciudad y difundió un video en el que se observa la destrucción de un cartel señalizador de calles ubicado en la intersección de Viamonte y Moreno.

Según informaron desde la comuna, en las imágenes se ve a un adolescente dañando la cartelería mientras otros jóvenes presencian la situación. El episodio se suma a una serie de intervenciones que, de acuerdo con el municipio, afectan distintos elementos del espacio público en el departamento.

Desde la administración municipal indicaron que este tipo de hechos genera la necesidad de reparar o reponer materiales que forman parte de la infraestructura urbana. Estas tareas implican gastos en insumos y también la asignación de tiempo de trabajo del personal municipal encargado de mantenimiento.

La cartelería de calles forma parte del sistema de señalización urbana y permite la identificación de las arterias, la orientación de los vecinos y el ordenamiento de la circulación. Su deterioro o desaparición obliga a realizar intervenciones para restablecer el servicio que presta.

De acuerdo con la información difundida por la comuna, los daños sobre bienes públicos no se limitan únicamente a la señalización vial, sino que también alcanzan a otros elementos del mobiliario urbano, que requieren mantenimiento o reposición cuando son destruidos o removidos.

Desde el municipio señalaron que estas situaciones tienen impacto sobre recursos que pertenecen a la comunidad y que son utilizados por los vecinos de manera cotidiana. En ese sentido, indicaron que los costos de reparación o reemplazo deben ser afrontados con fondos municipales.

En el material audiovisual difundido se observa el momento en que el cartel es golpeado hasta desprenderse de su estructura. El registro fue utilizado por el municipio para exponer el tipo de acciones que derivan en daños sobre bienes públicos.

Ante estos episodios, desde la comuna solicitaron la colaboración de las familias para reforzar entre los más jóvenes el cuidado del espacio público y el respeto por los bienes que forman parte del patrimonio comunitario.

También recordaron que los casos de vandalismo pueden ser denunciados a través del número de emergencias 911, con el objetivo de que las autoridades intervengan ante este tipo de situaciones.