6 de marzo de 2026 - 10:58

Fotos y videos del "fiestón": así fue el festejo del octavo cumpleaños de la nueva Arístides

Se trata del octavo festejo desde la remodelación de la siempre transitada Arístides Villanueva. Dos escenarios y "Conociendo Rusia", entre lo más destacable.

Ciudad de Mendoza
Redacción Sociedad

La calle Arístides Villanueva celebró sus "nuevos" 8 años. Como ya es un clásico durante cada primer jueves de marzo, anoche -jueves 5-, esta fundamental vía de la Quinta Sección se vistió de fiesta y fue epicentro de los festejos. Y lo hizo con shows artísticos y bandas en vivo en el lugar, que concentra uno de los principales polos gastronómicos y de diversión nocturna en la Ciudad de Mendoza.

Ni siquiera la lluvia pudo apagar tanto fuego en los corazones y la energía de 70.000 mendocinos y mendocinas que, paraguas en mano, disfrutaron de una noche única. Con ese paragua abierto en una mano y un vaso de cerveza en el otro, los grupos de amigos pasaron la noche cantando y caminando de un lado a otro por la avenida. ¡Ni siquiera el viento se convirtió en una amenaza!

El cumple de la Arístides, un clásico de marzo

Cada primer jueves de marzo, la Arístides se transforma en algo más que una avenida de bares y restaurantes. Se vuelve escenario, pista de baile, paseo gastronómico y punto de encuentro. Y este año no fue la excepción.

Ya desde la tarde, el movimiento empezó a evidenciarse. Grupos de jóvenes (y no tan jóvenes), parejas, familias y turistas comenzaron a recorrer las veredas mientras los bares acomodaban mesas, encendían luces y preparaban promociones especiales para una noche que prometía ser larga.

Con el paso de las horas, la calle empezó a llenarse. Primero las veredas, después la calzada. En pocas cuadras, el paisaje urbano se transformó en una postal de fiesta colectiva. Y, ya en horas de la noche, el ambiente de fiesta era total.

“Estamos celebrando ocho años de la remodelación de una calle emblemática de la Ciudad de Mendoza con miles y miles de vecinos, mendocinos y turistas que se suman a este aniversario. Es un evento de acceso libre y gratuito que invita a disfrutar de la música, de la gastronomía y del espacio público”, destacó el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, quien recorrió la celebración.

“Estamos viviendo una semana con muchísimas actividades vinculadas a Vendimia y la Ciudad abre sus brazos para recibir a mendocinos y turistas que llegan a compartir estas celebraciones”, agregó.

Dos escenarios, bandas en vivo, DJ y el sello ruso en Mendoza

La programación artística se repartió en dos escenarios dispuestos a lo largo de la Arístides. Mientras el principal concentraba los recitales de bandas y artistas, el espacio electrónico ofrecía sets de DJs que iban marcando el pulso de la noche.

Los primeros en subir a escena fueron artistas locales que comenzaron a encender el clima del público. Entre ellos se destacó Puna, cuyo set acompañó la llegada progresiva de asistentes y generó un ambiente distendido en los primeros momentos de la celebración.

Uno de los momentos más esperados llegó con la aparición de "Conociendo Rusia", el proyecto musical encabezado por Mateo Sujatovich, referente actual del pop rock argentino. A lo largo del show sonaron algunos de los temas más celebrados de su repertorio, como “Cabildo y Juramento”, “A la vez” y “30 años”.

Cerca del final del show, Sujatovich protagonizó uno de los momentos más celebrados de la noche. El músico se arrodilló sobre el escenario para agradecer el recibimiento del público mendocino y el hecho de que miles de personas se quedaran disfrutando del recital pese a la lluvia.

El cierre llegó con “Quiero que me llames”. La multitud saltó, cantó y acompañó el final del recital en medio de una verdadera fiesta colectiva que se extendía a lo largo de toda la avenida.

Mientras tanto, el escenario electrónico seguía sumando público. Allí, DJs y productores musicales mantuvieron el ritmo de la fiesta hasta entrada la noche. El cierre estuvo a cargo del DJ Ezequiel Arias, cuyo set convocó a cientos de personas que bailaron frente al escenario.

