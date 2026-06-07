Se graduó con honores a los 22 años, perdió ambas piernas en el festejo y ahora demanda a la compañía responsable

gnHannah Smith , una graduada con honores de 22 años, inició una demanda federal contra Carnival Cruise Line tras perder ambas piernas durante su festejo en las Bahamas. El incidente ocurrió mientras celebraba su graduación, cuando fue succionada por la hélice de una embarcación tras recibir instrucciones negligentes por parte de la tripulación.

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La demanda, presentada en un tribunal federal de Miami , detalla que la joven participaba en la excursión "Pearl Island Beach Escape with Lunch" a bordo del crucero Carnival Celebration. Lo que debía ser un festejo académico se transformó en una catástrofe el 12 de mayo de 2025 , cuando el catamarán regresaba al muelle en Nassau.

Según los documentos judiciales, los empleados de la excursión suministraron a Smith cantidades excesivas de alcohol y marihuana antes del accidente. La situación escaló cuando, ante la necesidad de utilizar un sanitario, un miembro de la tripulación le indicó presuntamente que podía ingresar al agua cerca de la plataforma de buceo del barco para usarla como baño. Al hacerlo, la joven fue succionada por una hélice en funcionamiento.

Las lesiones resultantes fueron devastadoras. Smith fue trasladada de urgencia a Nassau y luego enviada en avión a Miami para recibir tratamiento especializado. A pesar de someterse a más de 30 procedimientos quirúrgicos , su estado empeoró, obligando a los médicos a realizar tres amputaciones sucesivas en su pierna derecha, incluyendo una desarticulación de cadera que implicó la remoción de toda la extremidad y la articulación.

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Por qué demanda a Carnival Cruise Line y quiénes son los responsables

Los abogados de la firma Brais sostienen que Carnival Cruise Line es responsable por negligencia directa al no supervisar adecuadamente a los proveedores de excursiones externos. La demanda también incluye cargos por responsabilidad vicaria, argumentando que la línea de cruceros promociona, vende y procesa los pagos de estas actividades a través de sus propias plataformas oficiales, lo que genera una vinculación legal directa con la seguridad del pasajero.

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Por su parte, la defensa de la víctima anticipa reclamos contra los operadores locales por maniobras inseguras durante el desembarque de los pasajeros. Hasta el momento, Carnival no ha emitido comentarios públicos sobre el litigio iniciado en junio de 2026. Mientras el proceso judicial avanza, la familia ha iniciado una colecta para costear los gastos médicos millonarios derivados de esta tragedia que cambió la vida de una estudiante destacada.