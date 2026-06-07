7 de junio de 2026 - 12:10

Se graduó con honores a los 22 años, perdió ambas piernas en el festejo y ahora demanda a la compañía responsable

Hannah Smith sufrió más de 30 cirugías y una desarticulación de cadera luego de que un empleado le sugiriera usar el mar como baño cerca de la hélice del barco.

Hannah Smith realizó un festejo por su graduación en Las Bahamas que casi le cuesta la vida.&nbsp;

Hannah Smith realizó un festejo por su graduación en Las Bahamas que casi le cuesta la vida. 

Foto:

Por Cristian Reta

gnHannah Smith, una graduada con honores de 22 años, inició una demanda federal contra Carnival Cruise Line tras perder ambas piernas durante su festejo en las Bahamas. El incidente ocurrió mientras celebraba su graduación, cuando fue succionada por la hélice de una embarcación tras recibir instrucciones negligentes por parte de la tripulación.

Leé además

buscan voluntarios para vivir gratis 30 dias en las montanas: los 4 requisitos para participar

Buscan voluntarios para vivir gratis 30 días en las montañas: los 4 requisitos para participar

Por Cristian Reta
el campo magnetico de la tierra ya se desplazo mas de 2.250 km, y organizaciones ya se preparan para contener los danos

El campo magnético de la Tierra ya se desplazó más de 2.250 km, y organizaciones ya se preparan para contener los daños

Por Andrés Aguilera

La demanda, presentada en un tribunal federal de Miami, detalla que la joven participaba en la excursión "Pearl Island Beach Escape with Lunch" a bordo del crucero Carnival Celebration. Lo que debía ser un festejo académico se transformó en una catástrofe el 12 de mayo de 2025, cuando el catamarán regresaba al muelle en Nassau.

Según los documentos judiciales, los empleados de la excursión suministraron a Smith cantidades excesivas de alcohol y marihuana antes del accidente. La situación escaló cuando, ante la necesidad de utilizar un sanitario, un miembro de la tripulación le indicó presuntamente que podía ingresar al agua cerca de la plataforma de buceo del barco para usarla como baño. Al hacerlo, la joven fue succionada por una hélice en funcionamiento.

image

Qué le pasó a Hannah Smith: el impacto médico tras el accidente

Las lesiones resultantes fueron devastadoras. Smith fue trasladada de urgencia a Nassau y luego enviada en avión a Miami para recibir tratamiento especializado. A pesar de someterse a más de 30 procedimientos quirúrgicos, su estado empeoró, obligando a los médicos a realizar tres amputaciones sucesivas en su pierna derecha, incluyendo una desarticulación de cadera que implicó la remoción de toda la extremidad y la articulación.

image

Por qué demanda a Carnival Cruise Line y quiénes son los responsables

Los abogados de la firma Brais sostienen que Carnival Cruise Line es responsable por negligencia directa al no supervisar adecuadamente a los proveedores de excursiones externos. La demanda también incluye cargos por responsabilidad vicaria, argumentando que la línea de cruceros promociona, vende y procesa los pagos de estas actividades a través de sus propias plataformas oficiales, lo que genera una vinculación legal directa con la seguridad del pasajero.

image

Por su parte, la defensa de la víctima anticipa reclamos contra los operadores locales por maniobras inseguras durante el desembarque de los pasajeros. Hasta el momento, Carnival no ha emitido comentarios públicos sobre el litigio iniciado en junio de 2026. Mientras el proceso judicial avanza, la familia ha iniciado una colecta para costear los gastos médicos millonarios derivados de esta tragedia que cambió la vida de una estudiante destacada.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

vuelve el ford falcon: asi es la version 2027 del clasico que marco una epoca

Vuelve el Ford Falcon: así es la versión 2027 del clásico que marcó una época

Por Ignacio Alvarado
El estudiante que se alejó de su familia utilizaba ChatGPT como guía de viaje. 

Tenía 20 años, discutió con su familia por la inteligencia artificial y fue hallado muerto en Japón

Por Cristian Reta
No más centavos: una nueva ley cambia los pagos en efectivo. 

Adiós al centavo: aprueban una ley que cambiará para siempre los pagos en efectivo

Por Cristian Reta
Los escultores de Roma borraban a los emperadores de sus esculturas por esta curiosa razón. 

Extraña práctica de la Antigua Roma: borraban a los emperadores de la historia para reutilizar sus estatuas

Por Cristian Reta