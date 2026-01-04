Delincuentes asaltaron un kiosco en la Ciudad de Mendoza: fueron captados por las cámaras y detenidos

Los ladrones alcanzaron a huir a con el dinero pero luego fueron detenidos por la Policía.

Este domingo, un hecho de inseguridad quedó registrado por la cámara de seguridad de un local comercial. Se trata de un comercio que se encuentra en pleno centro de la Ciudad de Mendoza.

El objetivo de un par de delincuentes fue un kiosco que se encuentra entre las calles España y Las Heras. Allí arribaron dos individuos que casi sin mediar palabras avanzaron sobre el mostrador del vendedor.

Embed ATENCIÓN

Amenazaron y golpearon con piedras al vendedor de un kiosco, para robarle dinero. Sucedió en España y Las Heras de Ciudad. Los ladrones fueron detenidos y se recuperó lo robado gracias al rápido accionar de preventores de Ciudad, el servicio de cámaras y la policía pic.twitter.com/9RNko91I5c — Matias Pascualetti (@MATIPASCUALETTI) January 4, 2026 Bajo amenazas y golpes, los dos sujetos que figuran en el video amedrentaron a quien se encontraba a cargo del local. Acto seguido, ambos ladrones tomaron el dinero recaudado y escaparon con el botín.

Según trascendió, los delincuentes fueron detenidos y se recuperó lo robado ante el accionar de Preventores de Ciudad. El operativo involucró el servicio de cámaras y la labor de la Policía.





En los comentarios del clip compartido en las redes sociales, los mendocinos reprocharon el hecho delictivo y denunciaron otros casos en la zona.