Tragedia en Misiones: tres nenas de 7 años murieron ahogadas en una laguna.

El hecho ocurrió el sábado por la tarde en inmediaciones del barrio Cantera. A pesar las maniobras de reanimación, las menores fallecieron en el lugar.

Una profunda conmoción sacude a la ciudad misionera de Apóstoles tras la muerte de tres nenas de siete años, que se ahogaron en una laguna ubicada en cercanías del barrio Cantera. El trágico episodio ocurrió alrededor de las 15.40 del sábado, cuando un llamado de emergencia alertó a las autoridades sobre la presencia de menores en el agua.

Según informó Misiones Online, personal de la Policía de Misiones, con apoyo de la División Infantería y el Comando Radioeléctrico, acudió al lugar tras la comunicación recibida por el CIO 911. Al arribar, los efectivos encontraron a las tres niñas identificadas como Agustina Nicol Olivera, Soe Alma Mía da Silva y Ramona Beatriz Villalba con signos de ahogamiento por asfixia por inmersión.

Misiones La Voz de Misiones En el lugar también se hizo presente una ambulancia del hospital local. Policías y personal sanitario iniciaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y dispusieron el traslado urgente de las menores al centro de salud. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados tanto en el sitio como en el hospital, el médico de guardia confirmó el fallecimiento de las tres niñas.

De acuerdo a las primeras informaciones, las víctimas se encontraban junto a sus madres y otros familiares cuando, por causas que aún se investigan, ingresaron a la laguna.

Tras el trágico desenlace, los familiares recibieron contención por parte de personal policial y sanitario. Además, se solicitó la intervención del médico policial y de Policía Científica, mientras que el hecho fue puesto en conocimiento del juez interviniente, quien ordenó las actuaciones correspondientes.