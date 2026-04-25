25 de abril de 2026 - 09:40

Las Heras: un joven de 28 años murió tras ser chocado por un auto que escapó

La víctima, de 28 años, circulaba en una bicimoto por la zona de Avenida Perú cuando fue impactada por un automóvil. El conductor del vehículo mayor huyó del lugar sin prestar auxilio.

La víctima se trasladaba en una bicimoto.&nbsp;

La víctima se trasladaba en una bicimoto. 

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un joven de 28 años, identificado como F. E. C. Z., perdió la vida esta madrugada en Las Heras tras protagonizar un siniestro vial en una concurrida intersección. El otro conductor involucrado huyó de la escena.

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El accidente ocurrió cerca de las 06:30 en el cruce de Avenida Perú y calle Roca. Según el reporte, la policía fue alertada a través de un llamado al 911 sobre un choque entre un automóvil y una bicimoto.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron una bicimoto color celeste (sin marca ni dominio visible) y a su conductor tendido sobre la calzada y sin signos vitales.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el otro rodado involucrado, del cual no se tienen datos, se dio a la fuga después del impacto, dejando a la víctima abandonada en la vía pública.

Personal del SEC confirmó el deceso en el lugar. Se dispuso la intervención de Policía Científica. Intervino Oficina Fiscal de Las Heras.

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