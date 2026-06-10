Cayó otro sospechoso por el crimen de Leandro Ontivero, asesinado en un "conflicto barrial" en Las Heras

La investigación por el asesinato de Leandro David Ontivero sumó este miércoles un nuevo detenido. Personal de la División Homicidios capturó en San Martín a un joven de 20 años que era buscado por su presunta participación en el crimen ocurrido en marzo pasado en El Borbollón, Las Heras.

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Con esta captura, ya son siete los sospechosos puestos a disposición de la Justicia en el expediente que lleva adelante la Fiscalía de Homicidios. El acusado fue localizado en una vivienda del distrito de Nueva California tras una serie de tareas investigativas que permitieron determinar su paradero.

El caso tiene como víctima a Leandro Ontivero (23), quien fue asesinado de un disparo en el cuello en la madrugada del 17 de marzo en el barrio Buena Vista . El crimen habría ocurrido durante un intenso tiroteo tras un presunto “conflicto barrial” en medio de un descampado.

En ese contexto, Leandro Ontivero fue baleado y logró retirarse del lugar por sus propios medios hasta su casa, donde finalmente se desplomó. Por ese hecho, la investigación ya había derivado en varias detenciones y en una intensa búsqueda de los acusados que permanecían prófugos.

En el marco de la investigación, se realizaron allanamientos en el mismo barrio, donde se logró el secuestro de armas de fuego y teléfonos celulares.

Entre los procedimientos más relevantes se destacó la captura de dos sospechosos en una zona desértica de Lavalle. Según la investigación, ambos se ocultaban en un puesto rural alejado del centro del departamento y sobrevivían cazando animales. Fueron descubiertos por la Policía Rural.

detenidos Dos detenidos en Lavalle por el crimen de Leandro David Ontivero. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.

Última detención en San Martín: el sospechosos intentó escapar

La nueva detención fue concretada por efectivos de la División Homicidios de la Dirección General de Investigaciones. Los pesquisas reunieron información que ubicaba al sospechoso en la zona Este provincial y montaron un operativo para concretar su captura.

De acuerdo con fuentes policiales, el joven intentó escapar cuando advirtió la presencia policial. Sin embargo, fue rápidamente alcanzado e interceptado por el personal que participaba del procedimiento.

Los investigadores sostienen que el trabajo realizado durante los últimos meses permitió reconstruir la participación de varias personas en el homicidio y avanzar sobre cada uno de los sospechosos vinculados a la causa.

Tras su arresto, el acusado quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente y fue trasladado para el cumplimiento de las medidas procesales correspondientes.