10 de junio de 2026 - 17:51

Cayó otro sospechoso por el crimen de Leandro Ontivero, asesinado en un "conflicto barrial" en Las Heras

El nuevo detenido fue localizado en el distrito de Nueva California, en San Martín. Con esta captura ya son siete los detenidos puestos a disposición de la Justicia.

Nueva detención por el crimen de Leandro Ontivero, ocurrido en Las Heras.

Nueva detención por el crimen de Leandro Ontivero, ocurrido en Las Heras.

Foto:

Seguridad Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La investigación por el asesinato de Leandro David Ontivero sumó este miércoles un nuevo detenido. Personal de la División Homicidios capturó en San Martín a un joven de 20 años que era buscado por su presunta participación en el crimen ocurrido en marzo pasado en El Borbollón, Las Heras.

Leé además

Continúa la búsqueda de Agostina en Córdoba

Crimen de Agostina Vega: quién es el segundo detenido y por qué es considerado "irrecuperable"
Claudio Barrelier es el único detenido por el crimen de Agostina Vega en Córdoba

El audio que envió Barrelier al padre de Agostina tras la desaparición de la nena: "No tengo nada que ver"

Con esta captura, ya son siete los sospechosos puestos a disposición de la Justicia en el expediente que lleva adelante la Fiscalía de Homicidios. El acusado fue localizado en una vivienda del distrito de Nueva California tras una serie de tareas investigativas que permitieron determinar su paradero.

En ese contexto, Leandro Ontivero fue baleado y logró retirarse del lugar por sus propios medios hasta su casa, donde finalmente se desplomó. Por ese hecho, la investigación ya había derivado en varias detenciones y en una intensa búsqueda de los acusados que permanecían prófugos.

En el marco de la investigación, se realizaron allanamientos en el mismo barrio, donde se logró el secuestro de armas de fuego y teléfonos celulares.

Entre los procedimientos más relevantes se destacó la captura de dos sospechosos en una zona desértica de Lavalle. Según la investigación, ambos se ocultaban en un puesto rural alejado del centro del departamento y sobrevivían cazando animales. Fueron descubiertos por la Policía Rural.

detenidos
Dos detenidos en Lavalle por el crimen de Leandro David Ontivero. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.

Dos detenidos en Lavalle por el crimen de Leandro David Ontivero. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.

Última detención en San Martín: el sospechosos intentó escapar

La nueva detención fue concretada por efectivos de la División Homicidios de la Dirección General de Investigaciones. Los pesquisas reunieron información que ubicaba al sospechoso en la zona Este provincial y montaron un operativo para concretar su captura.

De acuerdo con fuentes policiales, el joven intentó escapar cuando advirtió la presencia policial. Sin embargo, fue rápidamente alcanzado e interceptado por el personal que participaba del procedimiento.

Los investigadores sostienen que el trabajo realizado durante los últimos meses permitió reconstruir la participación de varias personas en el homicidio y avanzar sobre cada uno de los sospechosos vinculados a la causa.

Tras su arresto, el acusado quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente y fue trasladado para el cumplimiento de las medidas procesales correspondientes.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Agostina Vega, la niña de 14 años asesinada en Córdoba.

Crimen de Agostina Vega: la autopsia reveló detalles estremecedores sobre la macabra muerte

Caso Agostina Vega: un criminalista considera poco probable que el crimen haya sido premeditado.

Un criminalista comparó el caso Agostina con el crimen de Ángeles Rawson y descartó la trata de personas

La madre de la víctima está internada por un cuadro clínico adverso antes de conocer el asesinato de su hija.

La madre de Agostina fue sedada tras ser informada sobre la muerte de la adolescente

Soledad es propietaria del auto Ford Ka, de color negro, que habría sido utilizado por el acusado.

Crimen de Agostina: quién es Soledad, la mujer vinculada al Ford K usado por Barrelier