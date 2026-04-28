Capturaron en el desierto de Lavalle a dos acusados de homicidio: cazaban para sobrevivir

La Policía Rural detuvo en un puesto del desierto Lavallino a dos sujetos que eran buscados por el homicidio de Leandro David Ontivero Díaz (23) , el joven asesinado el 18 de marzo en Las Heras .

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Las detenciones se realizaron el sábado y el domingo pasados, durante una acción coordinada entre personal del destacamento El Retamo de Policía Rural, en coordinación con efectivos de la UID Lavalle en una zona cercana a la ruta 142, en el paraje El Retiro de San Miguel, según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Los detenidos fueron identificados como A. N. L. R., de 43 años, y J. R. D. V. B., de 35 . También se detuvo a otro hombre que no está relacionado con el caso, J. L. M. M., de 30 años.

La medida se llevó a cabo el sábado a las 14.30, tras una alerta que indicaba la posible presencia de personas vinculadas con el homicidio de Leandro David Ontivero Díaz, que estaban ocultándose en el paraje “El Retiro”, en el Puesto San Antonio.

Siguiendo la directiva y ya con datos de los sujetos y posibles características, los uniformados se desplazaron al lugar y pudieron ver a tres sujetos que se dieron a la fuga en diferentes direcciones.

caza1 Elementos secuestrados durante la detención en Lavalle de dos sujetos buscados por el crimen de Leandro David Ontivero. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.

Los policías comenzaron a seguirlos a pie y lograron dar con dos de ellos que se ocultaban en un corral caprino ubicado detrás de una vivienda.

Con la situación controlada y los sujetos custodiados, detectaron en las inmediaciones de la vivienda elementos de caza: 4 trampas de zorro, 1 huevo de choique, 1 caparazón de quirquincho, 1 zorro muerto, 1 cuchilla, 2 cuchillos y 6 cueros.

Los dos sujetos fueron trasladados a comisaría 63 donde se verificaron sus antecedentes policiales, determinándose que tenían pedido de captura por averiguación homicidio simple en el crimen de Ontivero.

Al día siguiente, los policías dieron con el tercer fugado, quien fue detectado en a pocos kilómetros del paraje El Retiro de Lavalle. El hombre fue llevado también a la comisaría 63, quedando también a disposición del ayudante fiscal Sebastián Pareja de la oficina fiscal N° 2 Las Heras- Lavalle.

El caso tiene a una mujer imputada

Leandro Ontiveros fue asesinado en la madrugada del 18 de marzo y por el crimen se encuentra imputada por homicidio agravado y detenida Camila Alexandra Ortiz (27), una de las al menos cinco personas que habrían participado del asesinato que es investigado por la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta.

El ataque a Ontiveros se conoció cerca de las 0.25, cuando un llamado al 911 alertó sobre detonaciones en el barrio Buena Vista de El Borbollón y la presencia de un hombre herido en la zona.

Al arribar, efectivos policiales entrevistaron a familiares del joven, quienes señalaron que el hecho estaría vinculado a conflictos previos con personas conocidas del barrio.

Dos detenidos por el crimen de Leandro David Ontivero (23) en el barrio Buena Vista de Las Heras Inicialmente fueron detenidos un hombre y una mujer por el crimen de Leandro David Ontivero (23) en el barrio Buena Vista de Las Heras Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia

De acuerdo con las primeras averiguaciones, todo se inició con una riña en un descampado donde Ontivero fue baleado. Herido, logró retirarse del lugar por sus propios medios y llegar hasta su casa, donde finalmente se desplomó.

Tras el llamado al 911, personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) constató el fallecimiento del joven de 23 años y confirmó que la herida correspondía a un disparo en la zona del cuello.

En la escena trabajaron efectivos de Policía Científica y de la división Homicidios, quienes relevaron al menos tres vainas servidas.

Inicialmente fueron detenidos Camila Ortiz y un hombre que al día siguiente quedó en libertad.

En el marco de la investigación, se realizaron allanamientos en el mismo barrio, donde se logró el secuestro de armas de fuego y teléfonos celulares.