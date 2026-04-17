Piden reactivar el juicio contra Pity Álvarez por el homicidio de su vecino en Villa Lugano

El fiscal federal interino Sandro Abraldes solicitó a los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional N°27 la reanudación inmediata de la investigación contra el músico Cristián Pity Álvarez acusado de matar a un hombre en el barrio porteño de Villa Lugano.

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Además, solicitaron la fijación de la fecha para el comienzo del juicio, argumentando que el músico se encuentra en condición de salud óptima para afrontar las audiencias.

La Fiscalía General sugirió que las audiencias tengan una duración de no más de tres horas, mismo tiempo que el recital brindado por el ex líder de Viejas Locas en diciembre en la provincia de Córdoba.

En ese sentido, alegaron que demostró “ser capaz de manejar, con un adecuado trabajo sobre sus competencias de organización, su atención y concentración”, conforme a la información del portal Fiscales.

“El show de 3 horas en el estadio Mario Kempes ha dejado en evidencia, por parte de Álvarez, una coordinación cognitiva sostenida, la interacción con el público, memoria operativa (letras, secuencias, dinámica escénica), tolerancia al estrés y organización conductual compleja. Existe una disonancia objetiva entre las limitaciones funcionales alegadas por la defensa y la evidencia conductual reciente del imputado en un contexto de alta exigencia cognitiva y emocional”, consideró Abraldes en el documento.

A su vez, el fiscal consignó que en marzo peritos de la defensa y profesionales del Cuerpo Médico Forense concluyeron que el implicado “dispone de una reserva cognitiva para para afrontar las distintas instancias que componen el proceso penal”.

Por otro lado, peticionó la desestimación de un recurso radicado por los representantes legales del artista para “una evaluación neuropsicológica profunda”, con el objetivo de lograr “la suspensión indefinida del juicio”.

Álvarez, que se presentará en Rosario, había sido detenido en julio de 2018 tras confesar el homicidio de Cristian Díaz, y si bien el debate oral estaba previsto para comenzar tres años después, el proceso quedó frenado cuando el Cuerpo Médico Forense concluyó que el cantante presentaba una incapacidad mental que le impedía ser juzgado, debido a su estado psiquiátrico.

Asimismo, está acusado de amenazar, agredir y privar ilegítimamente de la libertad a su manager y amiga en noviembre de 2016.