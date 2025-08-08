Con críticas y festejos, El Pity Álvarez anunció nuevo show y ¿lanzamiento de álbum?

Con rock de fondo, lentes negros y un ambiente trash, E l Pity Álvarez anunció un show para este 2025. “Por ahora les cuento esto”, adelantó y dio fecha y lugar del espectáculo; además spoileo el nombre de su nuevo material musical, que lo tenía escrito en la remera.

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados subió un video a sus redes sociales este viernes a la madrugada. Teclados de fondo, luces rojas y un graffiti en la pared con una sola y significativa palabra: “VOLVER” .

“Primero que nada quiero decirles que por acá tenemos nuestro canal de Instagram, por esta vía voy a estar dando las noticias oficiales”, inició en el video publicado en su nueva cuenta @pityalvarezok.

Además, agradeció a los fanáticos que tienen páginas inspiradas en él y las bandas a las que perteneció y anunció que tenía dos noticias “muy lindas”.

Se sacó el gorro y pidió un cambio de iluminación, con un flash intermitente encaró: “Voy a decirles oficialmente que vamos a estar el 5 de diciembre en el Estadio Vélez ”.

Estadio Vélez Sarsfield, Buenos Aires.

Por el momento, no especificó quiénes lo acompañarán, ni lanzamiento de la venta de entradas. Muchos menos, aclaró el precio del ingreso al recital.

El nuevo material

La segunda noticia llegó mientras se sacaba la campera y dejaba a la vista una remera con la inscripción “Basado en hechos reales”, el nombre de su nuevo material.

“Estamos terminando el video y vamos a sacar este 2025 un tema muy lindo”, comentó. Aunque no explicó si se trata de una canción, un álbum o el nuevo nombre de su banda, como opinaron algunos usuarios en redes.

El Pity Álvarez volvió a las redes cargado de anuncios.

Críticas por su regreso

Con más de 200 mil reproducciones y 17 mil “Me gusta”, el video del anuncio fue recibido con emoción por los fanáticos. Aún así, preocuparon algunas cuestiones.

“Siento arruinar la fiesta ,pero no mató a alguien inocente?”, comentó un usuario en el video, en referencia a la delicada situación judicial del cantante. En 2018, Álvarez fue detenido tras ser acusado del homicidio de un hombre en el barrio Samoré, en Villa Lugano.

Según la investigación, el músico le disparó cuatro veces a Cristian Díaz luego de una discusión. Al día siguiente, se entregó voluntariamente a la Policía, lo que dio inicio a una causa judicial que lo mantuvo alejado de los escenarios durante más de siete años.

“Hay que cuidarlo un poco más me parece” aportó otro seguidor en Instagram en alusión a los problemas de adicciones que tiene el artista y que en el clip se lo ve tambaleante, con una bebida en la mano y dubitativo.

Otros apuntaron a algo meramente musical, la cercanía con el show con el de "Los Fundamentalistas del aire acondicionado" solo un día después, el 6 de diciembre, en Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.