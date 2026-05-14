Inesperado: Netflix canceló una de sus series más exitosas, ¿habrá cierre en la última temporada?

Netflix confirmar la cancelación de una de las ficciones más populares de su catálogo y sorprendió a todos. Se trata de una producción que durante años logró mantenerse entre las series más vistas de la plataforma gracias a su mezcla de drama, tensión judicial y personajes carismáticos .

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“El abogado del Lincoln” es el drama protagonizado por Manuel García Rulfo en el papel del abogado Mickey Haller. Afortunadamente, la plataforma confirmó que la quinta temporada será la última y marcará el cierre definitivo de la historia.

La noticia llamó la atención porque meses atrás Netflix había renovado oficialmente la ficción para una nueva entrega incluso antes del estreno de la cuarta temporada, algo que hacía pensar que el futuro de la serie estaba asegurado. Sin embargo, la compañía finalmente decidió ponerle punto final tras cinco temporadas.

Pese a la sorpresa de los fanáticos, los showrunners Ted Humphrey y Dailyn Rodriguez aseguraron que la producción tendrá un final pensado especialmente para despedir a los personajes de la mejor manera posible.

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“Todas las cosas buenas deben llegar a su fin, pero afortunadamente, a veces, cómo termina depende de nosotros”, señalaron en un comunicado difundido tras el anuncio oficial.

"El abogado de Lincoln": Netflix canceló otra serie, es de las más exitosas de la plataforma "El abogado de Lincoln": Netflix canceló otra serie, es de las más exitosas de la plataforma gentileza

Además, remarcaron que desde el inicio el objetivo fue construir una historia sólida para Mickey Haller y darle una conclusión adecuada, dejando incluso la puerta abierta para posibles futuros proyectos vinculados al universo de la serie.

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La quinta y última entrega estará basada en "El camino de la resurrección", una de las novelas de Michael Connelly, autor de la saga literaria original en la que se inspira la producción de Netflix.

La nueva temporada contará con 10 episodios, manteniendo el mismo formato de las entregas anteriores. El rodaje comenzó en marzo de este año y todo indica que los capítulos llegarán a Netflix recién a principios de 2027.

El elenco completo de "El abogado de Lincoln". El elenco completo de "El abogado de Lincoln". gentileza

De esta manera, la plataforma se prepara para despedir definitivamente a una de las series judiciales más exitosas de los últimos años.