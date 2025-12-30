Tras una temporada, Netflix cancela la serie juvenil española sucesora de Élite

La ficción ambientada en un centro deportivo de alto rendimiento se despide tras una única entrega, pese a su buen desempeño en el top 10.

Netflix suma otra cancelación a su catálogo juvenil y deja sin continuidad a una de sus apuestas recientes que prometía ser la heredera de “Élite”. La plataforma decidió no avanzar con una segunda temporada de una serie española que proponía un cruce entre drama adolescente, competencia deportiva y misterio criminal.

"olympo" la serie juvenil que canceló Netflix. "Olympo" la serie juvenil que canceló Netflix. gentileza “Olympo”, la ficción ambientada en un centro deportivo de alto rendimiento, no tendrá nuevos episodios en 2026 y quedará cerrada tras su primera entrega. Estrenada en junio, cuenta con un elenco joven encabezado por Clara Galle, Agustín Della Corte y Nuno Gallego.

Embed - Olympo | Tráiler oficial | Netflix Aunque la producción logró instalarse durante varias semanas en el top 10 de Netflix y acumular más de 113 millones de horas reproducidas a nivel global, esos números no alcanzaron para asegurar su renovación.

La decisión refuerza una tendencia que se repitió a lo largo de 2025: Netflix ajusta cada vez más sus apuestas y reduce la continuidad de series juveniles que no alcanzan un impacto sostenido. Al igual que sucedió con "El refugio atómico" otra producción española, esta vez con una trama apocalíptica, que incluía la actuación del argentino Joaquín Furriel.

Joaquín Furriel era el argentino protagonista de la serie de Netflix. Joaquín Furriel era el argentino protagonista de la serie de Netflix. gentileza La trama detrás de la serie cancelada de Netflix “Olympo” sigue a jóvenes atletas de élite en un centro de alto rendimiento (CAR) en España, donde la presión por ganar desata una trama de misterio, competencia feroz y secretos, incluyendo dopaje y trampas, cuando la capitana de natación sincronizada, Amaia, sospecha de la repentina mejora de su mejor amiga, Nuria, tras el colapso de una de las mejores nadadoras del equipo.