La película de Netflix que hizo la hija de Macri y tiene a la hermana de un famosísimo actor de Marvel

“Miss Carbón”, un largometraje estrenado originalmente en salas en octubre , ahora está disponible en la plataforma de streaming de la N roja .

La película reconstruye la vida de la primera mujer trans que logró trabajar en una mina de carbón en la Patagonia argentina, en un contexto histórico y laboral donde el acceso estaba vedado para las mujeres.

Con una duración de 93 minutos, el guion, adaptado por Erika Halvorsen, pone el foco en los obstáculos cotidianos y en la perseverancia como forma de supervivencia. El papel principal está interpretado por la actriz chilena Lux Pascal, hermana de Pedro Pascal .

“Miss Carbón”, la historia de Netflix sobre la primera minera trans

La trama sigue a Carla Antonella “Carlita” Rodríguez, una mujer trans que desde muy joven supo que su destino estaba en la cuenca carbonífera de Río Turbio. Expulsada de su casa por su padre y sin una red de contención familiar, inicia un camino marcado por la soledad, la identidad y el deseo de trabajar en aquello que ama, aun cuando el sistema se lo niega.

Embed - MISS CARBÓN • Tráiler oficial

A lo largo del relato, la película muestra su ingreso a la mina tras cumplir con todos los requisitos médicos y laborales, su desempeño tanto en los túneles como en tareas administrativas y el permanente hostigamiento por parte de compañeros y estructuras que sostenían la exclusión femenina.

En ese recorrido, también aparece el trasfondo político y social que desembocó en la sanción de la Ley de Identidad de Género en 2012, un punto de inflexión tanto para la protagonista como para el país.