La película de Netflix que hizo la hija de Macri y tiene a la hermana de un famosísimo actor de Marvel

“Miss Carbón”, un largometraje estrenado originalmente en salas en octubre, ahora está disponible en la plataforma de streaming de la N roja.
La película reconstruye la vida de la primera mujer trans que logró trabajar en una mina de carbón en la Patagonia argentina, en un contexto histórico y laboral donde el acceso estaba vedado para las mujeres.
Con una duración de 93 minutos, el guion, adaptado por Erika Halvorsen, pone el foco en los obstáculos cotidianos y en la perseverancia como forma de supervivencia. El papel principal está interpretado por la actriz chilena Lux Pascal, hermana de Pedro Pascal.
El elenco se completa con Laura Grandinetti, Romina Escobar, Paco León, Agostina Inella, Jorge Román, Santiago Loy y Simone Mercado.
“Miss Carbón”, la historia de Netflix sobre la primera minera trans
La trama sigue a Carla Antonella “Carlita” Rodríguez, una mujer trans que desde muy joven supo que su destino estaba en la cuenca carbonífera de Río Turbio. Expulsada de su casa por su padre y sin una red de contención familiar, inicia un camino marcado por la soledad, la identidad y el deseo de trabajar en aquello que ama, aun cuando el sistema se lo niega.
Embed - MISS CARBÓN • Tráiler oficial
A lo largo del relato, la película muestra su ingreso a la mina tras cumplir con todos los requisitos médicos y laborales, su desempeño tanto en los túneles como en tareas administrativas y el permanente hostigamiento por parte de compañeros y estructuras que sostenían la exclusión femenina.
En ese recorrido, también aparece el trasfondo político y social que desembocó en la sanción de la Ley de Identidad de Género en 2012, un punto de inflexión tanto para la protagonista como para el país.