30 de diciembre de 2025 - 12:22

La película de Netflix que hizo la hija de Macri y tiene a la hermana de un famosísimo actor de Marvel

La producción está basada en una historia real de una mujer trans que se convierte en la primera minera de Argentina.

La nueva película de Netflix: está dirigida por la hija de Mauricio Macri y tiene a la hermana de Pedro Pascal

La nueva película de Netflix: está dirigida por la hija de Mauricio Macri y tiene a la hermana de Pedro Pascal

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

netflix lanzo el trailer del ultimo episodio de stranger things y es espectacular

Netflix lanzó el trailer del último episodio de "Stranger Things" y es espectacular

Por Redacción Espectáculos
Netflix y su nueva miniserie de seis episodios.

Nuevo thriller psicológico de 6 capítulos en Netflix: la protagonista debe investigar con su ex

Por Redacción Espectáculos

“Miss Carbón”, un largometraje estrenado originalmente en salas en octubre, ahora está disponible en la plataforma de streaming de la N roja.

La película reconstruye la vida de la primera mujer trans que logró trabajar en una mina de carbón en la Patagonia argentina, en un contexto histórico y laboral donde el acceso estaba vedado para las mujeres.

"Miss carbón", el filme de Netflix basado en una historia real en Argentina.

"Miss carbón", el filme de Netflix basado en una historia real en Argentina.

Con una duración de 93 minutos, el guion, adaptado por Erika Halvorsen, pone el foco en los obstáculos cotidianos y en la perseverancia como forma de supervivencia. El papel principal está interpretado por la actriz chilena Lux Pascal, hermana de Pedro Pascal.

El elenco se completa con Laura Grandinetti, Romina Escobar, Paco León, Agostina Inella, Jorge Román, Santiago Loy y Simone Mercado.

“Miss Carbón”, la historia de Netflix sobre la primera minera trans

La trama sigue a Carla Antonella “Carlita” Rodríguez, una mujer trans que desde muy joven supo que su destino estaba en la cuenca carbonífera de Río Turbio. Expulsada de su casa por su padre y sin una red de contención familiar, inicia un camino marcado por la soledad, la identidad y el deseo de trabajar en aquello que ama, aun cuando el sistema se lo niega.

Embed - MISS CARBÓN • Tráiler oficial

A lo largo del relato, la película muestra su ingreso a la mina tras cumplir con todos los requisitos médicos y laborales, su desempeño tanto en los túneles como en tareas administrativas y el permanente hostigamiento por parte de compañeros y estructuras que sostenían la exclusión femenina.

En ese recorrido, también aparece el trasfondo político y social que desembocó en la sanción de la Ley de Identidad de Género en 2012, un punto de inflexión tanto para la protagonista como para el país.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Netflix cancela una serie juvenil, al estilo Élite. 

Tras una temporada, Netflix cancela la serie juvenil española sucesora de Élite

Por Redacción Espectáculos
Netflix renovó una exitosa serie española.

Con 6 capítulos: la serie española en Netflix que replantea la masculinidad tiene nueva temporada

Por Redacción Espectáculos
El nuevo tráiler de Bridgerton y un romance distinto a los demás.

Estreno en dos partes: fecha confirmada para Bridgerton 4 en Netflix con nuevo romance

Por Redacción Espectáculos
Netflix reveló la fecha de estreno de la nueva película que sigue la historia de Peaky Blinders

Así es el primer adelanto de la película de "Peaky Blinders" con Cillian Murphy: cuándo se estrena en Netflix

Por Redacción Espectáculos