29 de diciembre de 2025 - 11:17

Estreno en dos partes: fecha confirmada para Bridgerton 4 en Netflix con nuevo romance

La nueva entrega de la serie romántica de época tendrá ocho capítulos. Mirá el nuevo tráiler.

El nuevo tráiler de Bridgerton y un romance distinto a los demás.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Con el lema “Bajo la máscara, todo es posible”, la nueva entrega se sumerge en un clima de cuento de hadas con tintes dramáticos, esta vez con Benedict Bridgerton como protagonista central. Contará con ocho capítulos y sumará una arista no abordada hasta el momento en la serie: la diferencia de clases en el Londres de la Regencia y una historia muy al estilo Cenicienta.

Lo que se ve en el nuevo tráiler de "Bridgerton"

La trama comienza en el gran baile de máscaras organizado por Lady Violet Bridgerton, donde Benedict (Luke Thompson), cansado de las presiones familiares para casarse, queda completamente cautivado por una enigmática mujer vestida de plata. Su desaparición despierta una obsesiva búsqueda que lo lleva a recorrer la alta sociedad londinense.

El gran misterio de la temporada gira en torno a la identidad de la llamada Dama de Plata. Con la ayuda de Eloise, Benedict intenta descubrir quién es, sin advertir que su verdadero vínculo está con Sophie Baek, una joven e ingeniosa sirvienta al servicio de Lady Araminta Gun.

Embed - Bridgerton: Temporada 4 | Tráiler oficial | Netflix

La doble vida de Sophie y la diferencia de clases plantean un romance prohibido que pone en jaque las normas sociales y el propio corazón del protagonista.

La historia de Benedict se ve atravesada, además, por los caminos sentimentales de sus hermanos. Francesca inicia una nueva etapa junto a John Stirling, mientras Colin y Penélope enfrentan las consecuencias de su relación ahora que la identidad de Lady Whistledown es pública.

Cuándo se estrena la temporada 4 de Bridgerton en Netflix

Netflix confirmó que la cuarta temporada tendrá un estreno dividido en dos partes. La primera, compuesta por cuatro episodios, llegará a la plataforma el 29 de enero, mientras que la segunda parte se estrenará el 26 de febrero de 2026, con los cuatro capítulos finales.

