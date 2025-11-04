4 de noviembre de 2025 - 10:58

En qué películas sale Jonathan Bailey, el hombre más sexy del mundo

De un lord a un príncipe en un mundo fantasioso, pasando por el mundo de los dinosaurios. Los mejores papeles del actor destacado por la revista People.

Las películas en las que actuó el hombre más sexy del mundo.

La revista calificó a Bailey como “más irresistible de Hollywood” y “rebosante de encanto e ingenio y con una apariencia casi injustamente atractiva”. El actor sigue los pasos de John Krasinski (2024), Patrick Dempsey (2023) y Chris Evans (2022).

Producciones destacadas de Jonathan Bailey

En la serie “Bridgerton”, producción que recorre la vida amorosa de un grupo de hermanos de la alta sociedad londinense del siglo XIX, interpreta a lord Anthony Bridgerton, el mayor y quien se hace cargo de la familia tras el fallecimiento del padre. Su historia de amor transcurre en la segunda temporada de la serie, calificada como la mejor trama de los libros, allí se enamora de la hermana de su prometida.

Bailey como lord Anthony Bridgerton.

En "Wicked", la película del musical que se desprende del Mago de Oz, hace a Fiyero, el príncipe Winkie, e interés amoroso de las protagonistas: Glinda (Ariana Grande) y Elphaba (Cynthia Erivo). Este 21 de noviembre regresará para la segunda y última parte de la historia fantástica.

En “Jurassic World: Rebirth”, la historia comienza cinco años después de los eventos de Dominion donde gran parte de los dinosaurios se extinguieron al ser liberados en un mundo moderno al que no estaban adaptados. En esta nueva entrega, Bailey le dio vida al paleontólogo Dr. Henry Loomis.

El Dr. Loomis se une a la expedición con la esperanza de aprovechar los beneficios éticos de los errores de InGen. También es alumno del Dr. Alan Grant (Sam Neill), quien pasa sus días estudiando los huesos de criaturas extintas en un museo; lo motiva, en gran medida, la perspectiva de ver dinosaurios fascinantes en persona.

Dr. Henry Loomis en

Los inicios de Jonathan Bailey, el actor más sexy del mundo

Bailey nació el 25 de abril de 1988 en Oxfordshire, Inglaterra. Desde muy chico se interesó por la actuación: con apenas 8 años quedó fascinado después de ver un musical del West End (Oliver!), y le dijo a su familia que quería ser actor.

Sin antecedentes en el mundo artístico —sus padres eran profesores— comenzó a hacer audiciones y muy pronto logró papeles profesionales.

En 1997, cuando tenía apenas nueve años, Bailey hizo su debut profesional en el teatro con la obra "A Christmas Carol" en el Barbican Centre de Londres. Su talento y naturalidad sobre el escenario lo llevaron a obtener nuevos papeles y, entre 1999 y 2000, ganó visibilidad en los musicales del West End, destacándose especialmente en "Les Misérables", donde interpretó al joven Gavroche, uno de los roles infantiles más icónicos del espectáculo.

El actor más sexy del mundo en

A los 16 años hizo su debut en cine en "5 Children and It", donde compartió pantalla con Eddie Izzard y Kenneth Branagh.

