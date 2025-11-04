Llega el Mendotaku 2025: las estrellas invitadas y dónde comprar entradas

Este 15 y 16 de noviembre la Nave Cultural volverá a ser el punto de encuentro para miles de fanáticos del animé , el cosplay y la cultura pop asiática con una nueva edición de Mendotaku , la convención más importante del interior del país dedicada al universo geek.

El Festival de Laborde ya tiene su delegación mendocina: quiénes fueron elegidos en el teatro Independencia

Fernando Cabrera, referente de la canción rioplatense, llega a Mendoza para presentarse en el Le Parc

Organizado y producido por Akai Chou , el evento reunirá a artistas internacionales, exponentes del doblaje, figuras del K-pop, actividades culturales , competencias y experiencias interactivas para todas las edades.

Entre los invitados internacionales se destacan grandes nombres de la industria del anime. Desde Japón llegará CODA , cantante original de reconocidas series como JoJo’s Bizarre Adventure y Naruto, quien se presentará por primera vez en Argentina con shows en vivo durante los dos días del evento.

También participará Yasuhiro Irie , prestigioso director y animador responsable de clásicos como Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Cowboy Bebop, Escaflowne y Oshi no Ko, que ofrecerá charlas especiales para el público. A ellos se suma Ayumi Miyazaki , voz original de emblemáticos temas de Digimon Adventure y Digimon Frontier.

El doblaje latino también tendrá un papel protagónico con la presencia de Carmen Sarahí y Romina Marroquí , voces oficiales de Elsa y Anna en Frozen , respectivamente, quienes brindarán un espectáculo musical inspirado en la película el domingo 16.

Además, Cristina Hernández, reconocida actriz mexicana de doblaje por sus interpretaciones en Intensamente, Card Captor Sakura y Las Chicas Superpoderosas, ofrecerá un show en vivo durante ambas jornadas.

Desde Australia llegará KNITE, uno de los cosplayers más influyentes del mundo, modelo y streamer con más de dos décadas de trayectoria, que visitará Argentina por primera vez.

Mendotaku 2025 Mendotaku 2025 Gentileza

El evento también contará con la participación de la Asociación de Sumo Argentina, que presentará demostraciones en vivo, clases abiertas al público y la posibilidad de conocer de cerca a los luchadores. Estará además la artista marcial japonesa Hiyori Kon, protagonista del documental de Netflix Little Miss Sumo.

Desde el ámbito local y regional se sumarán figuras como Mariela Carril, histórica conductora del recordado programa El Club del Animé de Magic Kids, quien conducirá el evento y ofrecerá su propio panel; Gaby Roife, presentadora de A jugar con Hugo, con una propuesta interactiva; el grupo chileno Royals DC, tributo oficial de KARD, con un show musical exclusivo y clases de baile; y el animador cordobés Dylan Gálvez, creador del personaje Perchita.

Los tradicionales concursos de cosplay regresan con tres categorías —individual, kids y grupal— y más de tres millones de pesos en premios, además de obsequios de distintas marcas. En paralelo, se realizará la competencia de Dance Cover K-pop, donde 22 grupos finalistas competirán por 1.500.000 pesos en efectivo, trofeos y órdenes de compra. Las bases y condiciones ya están disponibles en el sitio oficial del evento.

Invitados de Mendotaku 2025 Invitados de Mendotaku 2025

Durante ambos días, Mendotaku ofrecerá una amplia variedad de actividades. La Zona Gamer contará con videojuegos actuales, retro y lanzamientos, además de torneos con premios en efectivo.

El tradicional Callejón de los Artistas reunirá a historietistas e ilustradores locales, mientras que diferentes salas temáticas ofrecerán talleres, charlas culturales y proyecciones.

También habrá espacios dedicados a la cultura japonesa tradicional, las artes marciales y el mundo medieval, junto con zonas lúdicas y escenografías de series para tomarse fotografías. Importantes marcas como McDonald’s, Cinemacenter, Super Conectados, TVeo, Miotv y Speed Unlimited realizarán activaciones, juegos y sorteos exclusivos para los asistentes.

Cruzada solidaria del Mendotaku 2025

Mendotaku colaborará este año con los refugios La Casita de Lula (sábado) y Salvando Patas (domingo). Los asistentes deberán llevar un elemento para donar, según la lista disponible en la web oficial.

Cómo comprar entradas para Mendotaku 2025

Las entradas ya están a la venta a través de EntradaWeb y en locales físicos de Mendoza. Con su ticket, el público podrá acceder a beneficios exclusivos: 2x1 en entradas de Cinemacenter y 2x1 en Sundae de McDonald’s, válidos hasta el 31 de diciembre de 2025.

Toda la información actualizada sobre el evento puede consultarse en www.mendotaku.com.ar y en las redes sociales oficiales: Instagram, TikTok y Facebook. Para contacto de prensa: [email protected].