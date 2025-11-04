La atractiva serie danesa de suspenso que desplazó a "The Witcher" del 1° puesto en Netflix: 6 capítulos

Con una trama basada en un concepto atractivo: la difusa línea entre el bien y el mal, con solo seis capítulos superó al gran estreno de la plataforma.

La serie con una protagonista mujer que desplazó al gran tanque de Netflix.

Sale Henry Cavill, entra Liam Hemsworth. pero una nueva serie llena de tensión, secretos y giros sorprendentes se ganó la atención del público. Una producción danesa cargada de misterios desplazó al mago favorito de Netflix.

Sale Henry Cavill, entra Liam Hemsworth. Sale de la serie Henry Cavill, entra Liam Hemsworth. gentileza Se trata de “La agente encubierta”, una miniserie de Dinamarca que se posicionó en el primer lugar de lo más visto en decenas de países. Esta producción policial se consolidó rápidamente como uno de los fenómenos del año gracias a su narrativa intensa y su atmósfera nórdica cargada de suspenso.

"The Witcher" debutó como número 1 en 13 países, alcanzando los 15 al día siguiente. En el caso de "La agente encubierta", logró mantenerse en lo más alto del top de lo más visto de Netflix en 42 países durante el mismo periodo.

Un thriller que combina espionaje, dilemas morales y acción Embed - LA AGENTE ENCUBIERTA | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 27 Octubre/25 - NETFLIX SERIE TRAILER ESPAÑOL | 27 Octubre/25 - NETFLIX"> Con apenas seis episodios, “La agente encubierta” narra la historia de Tea, una joven agente que debe infiltrarse en el entorno de un poderoso narcotraficante. Para lograrlo, se acerca a la esposa del criminal, generando un vínculo que pondrá en jaque su misión y su propia identidad. Cuanto más se adentra en su papel, más difusas se vuelven las fronteras entre la verdad y la mentira, entre el deber y el deseo.

La serie fue creada por Samanou Acheche Sahlstrøm y Kasper Barfoed, dos referentes del cine escandinavo contemporáneo, y protagonizada por Clara Dessau, Maria Cordsen y Afshin Firouzi. El elenco está liderado por: Clara Dessau, Maria Cordsen y Afshin Firouzi.