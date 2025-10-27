La plataforma gastó más de 200 millones de dólares en la cuarta temporada de la fantástica producción. Mientras tanto, el actor principal dejó su rol para “priorizar otros proyectos”.

Vuelve una de las series más costosas de Netflix, pero con otro actor como protagonista

Netflix vuelve a apostar fuerte por una de las producciones más caras y exitosas de su historia. Una serie de fantasía medieval llegará con su cuarta temporada pero un cambio drástico: un nuevo actor reemplazará al protagonista que dejó la producción para “enfocarse en otros proyectos”.

“The Witcher”, inspirada en los libros del escritor polaco Andrzej Sapkowski, estrenará su nueva entrega que marca el principio del fin de la historia de Geralt de Rivia, ya que la plataforma confirmó que la quinta temporada será la última.

Cambio de protagonista: sale Henry Cavill, entra Liam Hemsworth El gran cambio de esta nueva etapa es la salida de Henry Cavill, quien interpretó a Geralt durante las tres primeras temporadas y dejó la serie para enfocarse en otros proyectos. Su reemplazo será Liam Hemsworth, conocido por su papel en “Los juegos del hambre”, que debutará como el nuevo brujo de pelo blanco.

Junto a él regresan Anya Chalotra (Yennefer de Vengerberg), Joey Batey (Jaskier) y Freya Allan (Ciri), los personajes más queridos por los fans. Además, se suma Laurence Fishburne, el reconocido actor de Matrix, que interpretará a Regis, un vampiro con un pasado misterioso que se convierte en aliado de Geralt.

Embed - The Witcher: Temporada 4 | Tráiler oficial | Netflix La cuarta temporada promete un tono más introspectivo y emocional, con Geralt enfrentando las consecuencias de las guerras del Continente y de la desaparición de Ciri. Además, la producción buscará ofrecer un equilibrio entre la acción, la magia y la profundidad política que caracteriza a la saga.