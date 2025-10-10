10 de octubre de 2025 - 23:35

Compró un muñeco de Henry Cavill de tamaño real y despertó polémica en redes sociales

El propietario de la réplica del actor fue foco de críticas en redes a pesar de negar que la figura sea sexual.

Se ha creado un muñeco del actor Henry Cavill, es una réplica hiperrealista y de tamaño real, fabricado en silicona.

 

El actor británico Henry Cavill es una de las figuras más populares de Hollywood, conocido principalmente por su papel de Superman en El Hombre de Acero (2013) y más recientemente por la serie The Witcher (donde será reemplazado por Liam Hemsworth en la cuarta temporada). Su popularidad no solo se debe a sus interpretaciones y dotes actorales, sino también gran parte de los elogios se deben a su atractivo físico.

Este fanatismo llevó a James Robertson- Reavis, un coleccionista de Texas, a adquirir una replica hiperrealista, de tamaño real y hecha de silicona del actor. El admirador,quien según medios locales tiene una colección con miles de muñecos desde 1991, defendió su particular adquisición.

Ante los malentendidos generados por la figura, el coleccionista hizo una aclaración: “La figura es anatómicamente correcta, pero no es un muñeco sexual. No está hecha con esa intención. He pedido algunas piezas de silicona extra. Con los artistas vivos, mientras no se use con fines engañosos, no veo el problema. Todos admiramos a las celebridades y queremos sentirnos cerca de ellas. Si la tecnología puede cumplir ese deseo, aunque sea un poco, no lo considero dañino".

La figura fue fabricada por el diseñador británico Steve Davies, de la empresa SD Sculpt & Design. La compañía compartió en redes sociales un video del resultado final que sorprendió por el nivel de detalle: desde el vello en los brazos hasta la textura de la piel. El precio a pagar por un muñeco de esta magnitud puede costar entre 7.000 y 12.000 dólares, dependiendo del nivel de detalle y las horas de trabajo.

Mientras para algunos es un acto anécdotico de un verdadero fan, otros consideran que la acción tiene un carácter sexual y claramente extraño, considerando la dimensión real del muñeco y detalles como el vello corporal. De hecho, muchos videos publicados por el coleccionista parecen contradecir sus palabras.

El coleccionista en sus redes sociales ha documentado todo el proceso de creación y ha iniciado una cuenta exclusiba para el muñeco. Además ha utilizado Inteligencia Artificial para recrear escenas de la vida cotidiana.

