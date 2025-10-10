10 de octubre de 2025 - 16:50

Estamos en 2025, pero ella vive cada día como si estuviera en la década del 60

Kitty Steiner, fan de la moda retro, mantiene su hogar, electrodomésticos y hasta su auto con un estilo fiel a los años 60.

Kitty Steiner adapta su estilo de vida de la década del 60. Utiliza ropa, decoración , artículos del hogar inspirados en la época. &nbsp;

Kitty Steiner adapta su estilo de vida de la década del 60. Utiliza ropa, decoración , artículos del hogar inspirados en la época.

 

Foto:

Por Redacción

Kitty Steiner es una mujer alemana, referente en redes sociales que muestra su vida basada en la década del 60. Su pasión abarca desde su estilo de ropa , la decoración de su casa e incluso objetos como su lavadora de 1964 y su automóvil, un Volkswagen Beetle de 1965.

Leé además

Gracias a una influencer de TikTok se logró localizar a un hombre desaparecido desde 2023. Él apareció detras de un video lo que permitió a su familia identificarlo.   

Estaba desaparecido desde hacía dos años y lograron identificarlo gracias a un video viral

Por Redacción
Un grupo de amigos realizaron una competencia en la madrugada contra un velocímetro en un barrio privado. La creatividad e inocencia del juego generó gran repercusión en TikTok. 

Felices con poco: un grupo de hombres se hace viral por improvisar un juego callejero

Por Redacción

En una entrevista, la mujer se presenta diciendo: “Hola soy Kitty y vivo cada dia como si fuera 1960”. En el clip, ella muestra su hogar, y los productos que estan inspirados y adquiridos en aquella década.

La cuenta de Instragram que publicó el video, DV Euromax, colocaron el título y la describieron: "Vive como si fuera 1965, pero maneja el móvil como si fuera 2025"

Vivir en la década del 60 en 2025

A pesar de ser fiel a la estética y a ciertas costumbres de la época, Kitty se reconoce como feminista y aclara que no comparte los valores de aquella era: "no sigo los ideales de la época, especialmente la idea que se tenía de la mujer" aseguró.

En el video, la mujer muestra la calidad de los objetos de los años 60, asegura que la es superior a la actual, y por ello intenta que todos sus accesorios y ropa sean originales: "La elaboración es mucho mejor en comparación con los objetos actuales" señaló. En el clip se visualizan los artículos de su hogar y los pone a prueba para mostrar que siguen funcionando perfectamente.

Respecto a su coche, comentó: “No lo cambiaría por todo el oro del mundo”.

Una pasión compartida

Su pasión por la moda retro es compartida con su marido, Tomás, quien es apasionado de los 60 y , al haber nacido en 1965, tuvo la oportunidad de vivir parte de su infancia en esa época.

El trabajo de Kitty también refleja su fascinación por la década, ya que es jefa en un salón de peluquería inspirado en aquellos años. "Todos los cortes son divertidos. Es nuestra pasión. Pero nos gustan mucho los cortes antiguos", afirmó.

Todo su estilo de vida es un reflejo de su adoración por la década y de cómo logra adaptarla a la actualidad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Logan, el perro que volvió a vivir tras ser atropellado por un tren

La increíble historia de Logan: lo atropelló un tren, sufrió graves heridas, pero se negó a morir

Por Redacción
En un puesto de la ruta 11, una joven descubre frutillas de piedra cuidadosamente pintadas, y su reacción se convierte en un fenómeno viral en TikTok.

Viveza criolla: creyó haber caído en un engaño de un puesto rutero con frutillas, pero era un truco genial

Por Redacción
Cortar la pizza con tijeras, la escena casera que viralizó el debate sobre practicidad y tradición.

La sorpresa de una argentina en España al ver cómo cortan la pizza y que se volvió viral

Por Redacción
Gianluca regresó de España y se reencontró nuevamente con su abuela.

Tras meses separados, joven argentino volvió de España y se reencontró con su abuela: "Dios me permitió verte"

Por Román Pérez