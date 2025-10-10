Estamos en 2025, pero ella vive cada día como si estuviera en la década del 60

Kitty Steiner es una mujer alemana, referente en redes sociales que muestra su vida basada en la década del 60 . Su pasión abarca desde su estilo de ropa , la decoración de su casa e incluso objetos como su lavadora de 1964 y su automóvil, un Volkswagen Beetle de 1965.

Felices con poco: un grupo de hombres se hace viral por improvisar un juego callejero

En una entrevista, la mujer se presenta diciendo: “Hola soy Kitty y vivo cada dia como si fuera 1960”. En el clip, ella muestra su hogar, y los productos que estan inspirados y adquiridos en aquella década.

La cuenta de Instragram que publicó el video, DV Euromax, colocaron el título y la describieron: "Vive como si fuera 1965, pero maneja el móvil como si fuera 2025"

Ante la pregunta de si había algo de 2025 sin lo que no podría vivir, Kitty contestó "mi smartphone y las redes sociales".

A pesar de ser fiel a la estética y a ciertas costumbres de la época, Kitty se reconoce como feminista y aclara que no comparte los valores de aquella era: "no sigo los ideales de la época, especialmente la idea que se tenía de la mujer" aseguró.

En el video, la mujer muestra la calidad de los objetos de los años 60, asegura que la es superior a la actual, y por ello intenta que todos sus accesorios y ropa sean originales: "La elaboración es mucho mejor en comparación con los objetos actuales" señaló. En el clip se visualizan los artículos de su hogar y los pone a prueba para mostrar que siguen funcionando perfectamente.

Respecto a su coche, comentó: “No lo cambiaría por todo el oro del mundo”.

Una pasión compartida

Su pasión por la moda retro es compartida con su marido, Tomás, quien es apasionado de los 60 y , al haber nacido en 1965, tuvo la oportunidad de vivir parte de su infancia en esa época.

El trabajo de Kitty también refleja su fascinación por la década, ya que es jefa en un salón de peluquería inspirado en aquellos años. "Todos los cortes son divertidos. Es nuestra pasión. Pero nos gustan mucho los cortes antiguos", afirmó.

Todo su estilo de vida es un reflejo de su adoración por la década y de cómo logra adaptarla a la actualidad.