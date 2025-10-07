7 de octubre de 2025 - 21:23

Felices con poco: un grupo de hombres se hace viral por improvisar un juego callejero

Un grupo de amigos realizó una competencia corriendo contra un radar de velocidad en un barrio privado. El video alcanzó 4 millones de visitas.

Un grupo de amigos realizaron una competencia en la madrugada contra un velocímetro en un barrio privado. La creatividad e inocencia del juego generó gran repercusión en TikTok. 

Por Redacción

El usuario de TikTok @notvalencastellote compartió un video que capturó el momento de juego junto a su grupo de amigos. En el clip, el grupo compite a toda velocidad para registrar el número máximo que podían alcanzar en un velocímetro instalado en un barrio privado.

El reto consistía en que cada amigo, por turno, debía correr a máxima velocidad frente al dispositivo de radar, mientras los demás alentaban y reaccionaban al resultado.

Embed - Somos criaturas simples

A pesar de que el cartel debajo del radar advertía que la máxima perimitida era de 20km/h, ellos decidieron superar la marca. Mientras que el hombre que menos velocidad registró alcanzó exactamente 20 km, algunos rondaron entre 26km y 27km. El récord máximo, y el que más sorprendió a los espectadores, fue de 30 km/h.

El juego tuvo gran repercusión en redes

Valen Castellote, el dueño de la cuenta, tituló el video como “Somos Criaturas simples”. El clip, que muestra a uno a uno corriendo delante del velocímetro, incluyó frases como: “Ella: seguro está con otra. Los pibardos: test de velocidad a la 1 am”.

El video generó una gran repercusión, alcanzando un aproximado de 4 millones de visualizaciones, casi 500 mil “me gusta” y miles de comentarios.

Las reacciones de los usuarios fueron variadas y creativas. Por un lado, algunos se burlaban de la velocidad alcanzada por el primer participante: “El primero corre con el freno de mano puesto” o “Ellos creían que iban re rápido”.

Muchos usuarios animaron el juego destacando lo divertido que parecía ser: “Perdón ¿qué días y a qué horas se reúnen?”, “Es increíble lo feliz que me puso este video jajaja” y “Hay lugar para uno más?”. Otros incluso, hiceron referencia al sistema de multa que algunos barrios privados imponen al exceder la velocidad en las calles: “Le llegaba una multa a la casa con la foto del pibe corriendo” y “Ahí juntaron como 5 multas fácil”.

