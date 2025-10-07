Felices con poco: un grupo de hombres se hace viral por improvisar un juego callejero

El usuario de TikTok @notvalencastellote compartió un video que capturó el momento de juego junto a su grupo de amigos . En el clip, el grupo compite a toda velocidad para registrar el número máximo que podían alcanzar en un velocímetro instalado en un barrio privado.

El reto consistía en que cada amigo, por turno, debía correr a máxima velocidad frente al dispositivo de radar , mientras los demás alentaban y reaccionaban al resultado.

A pesar de que el cartel debajo del radar advertía que la máxima perimitida era de 20km/h, ellos decidieron superar la marca. Mientras que el hombre que menos velocidad registró alcanzó exactamente 20 km, algunos rondaron entre 26km y 27km. El récord máximo , y el que más sorprendió a los espectadores, fue de 30 km/h.

Valen Castellote, el dueño de la cuenta, tituló el video como “Somos Criaturas simples”. El clip, que muestra a u no a uno corriendo delante del velocímetro , incluyó frases como: “Ella: seguro está con otra. Los pibardos: test de velocidad a la 1 am”.

El video generó una gran repercusión, alcanzando un aproximado de 4 millones de visualizaciones , casi 500 mil “me gusta” y miles de comentarios.

Las reacciones de los usuarios fueron variadas y creativas. Por un lado, algunos se burlaban de la velocidad alcanzada por el primer participante: “El primero corre con el freno de mano puesto” o “Ellos creían que iban re rápido”.

Muchos usuarios animaron el juego destacando lo divertido que parecía ser: “Perdón ¿qué días y a qué horas se reúnen?”, “Es increíble lo feliz que me puso este video jajaja” y “Hay lugar para uno más?”. Otros incluso, hiceron referencia al sistema de multa que algunos barrios privados imponen al exceder la velocidad en las calles: “Le llegaba una multa a la casa con la foto del pibe corriendo” y “Ahí juntaron como 5 multas fácil”.