Emotivo y viral: así fue el rescate de un pitbull atrapado en una cañería de desagüe

Momentos de tensión se vivieron en la ciudad de Chicago (EE.UU.) cuando un perro de raza pitbull terrier, llamado Faroe, quedó atrapado en una cañería de desagüe ubicada junto al río Chicago, cerca del puente de Harrison Street.

La Unidad Marina del Departamento de Policía acudió de inmediato tras recibir el aviso de que un can estaba en apuros. En cuestión de minutos, la zona se llenó de efectivos y buzos que se prepararon para una operación de rescate poco común.

perro en desague Ya a salvo, Faroe se reencuentra con su dueño, Brandon Hillard: sin heridas y de regreso a casa horas después del operativo registrado por la Policía de Chicago. 20minutos La estrategia que calmó al animal Las imágenes difundidas por la Policía muestran cómo el pitbull permanecía asustado dentro de la tubería, sin poder salir. En ese momento, uno de los buzos tuvo una idea que resultó clave: utilizar un juguete sonoro del propio perro para tranquilizarlo.

Gracias a este recurso, el animal respondió positivamente, lo que permitió a los rescatistas sacarlo con seguridad y evitar un desenlace trágico. “Tras unos angustiosos minutos, un buzo logró usar uno de los juguetes sonoros del perro para calmarlo y ponerlo a salvo”, detalló la Policía en un comunicado oficial.

Una vez fuera de peligro, Faroe fue recibido por su dueño, Brandon Hillard, quien no pudo contener la emoción al abrazarlo. "Estoy aliviado después de unos momentos muy tensos hasta que localizaron a mi pitbull", expresó Hillard tras el rescate.