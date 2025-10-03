La increíble historia de Peppa, una cerdita que saltó de un camión rumbo al matadero y cambió su vida

Se arrojó desde la parte trasera de un camión. En redes sociales informaron que se encuentra en buen estado a pesar de la caída y que tiene un nuevo hogar.

A pesar de tener "algunos moretones y raspaduras por la carretera" , Peppa se encuentra en buen estado y no sufrió heridas graves.

Una cerdita, llamada Peppa en referencia al conocido dibujo animado infantil, se convirtió en el foco de las redes debido a su escape instantes previos a ser sacrificada. Peppa saltó de la parte trasera de un camión que la trasladaba al matadero. La información fue comunicada a través de redes sociales de la protectora de animales Cedar Rapids Animal Care and Control del estado de Iowa, EE. UU.

Cedar Rapids Animal Care and Control, compartió una publicación a través de Facebook, la historia de la cerdita junto con imágenes, que muestran el estado de la misma luego de dar “ un atrevido salto desde un camión en la autopista 100".

Embed Estado de salud de la cerdita Debido a que el camión se encontraba detenido cuando Peppa logró escapar, se encuentra en buen estado y no sufrió heridas graves.

El personal de la protectora detalló su estado de salud: "Tiene algunos moretones y raspaduras por la carretera, pero por lo demás está bastante bien. Hoy disfrutó de lo que probablemente sea su primer contacto con la hierba (y de muchos abrazos del personal, por supuesto)".

cerdita Peppa La cuenta continúa informando a sus seguidores sobre el estado actual de la cerdita y compartieron un video donde se muestra "Un día en la vida de Peppa". En el clip se presenta a Peppa en distintos escenarios durante el día: disfrutando el césped, recibiendo caricias, alimentándose y además su rutina para ir a dormir, con pijama incluido, luego de un día agotador.