El inesperado cara a cara entre un perro robot y una curiosa mascota dejó un video viral

El perro-robot Sira sorprendió en España al protagonizar un singular encuentro con un can que lo observaba con desconcierto en plena exhibición.

El inesperado cara a cara entre el robot Sira de la Policía y un perro curioso en Vigo

El inesperado cara a cara entre el robot Sira de la Policía y un perro curioso en Vigo

Sira es un perro-robot diseñado por la Policía Nacional que ya se exhibe en Vigo hasta el 2 de octubre. Este dispositivo puede subir y bajar escaleras, ingresar en zonas de riesgo donde los bomberos no llegan y rescatar personas heridas en medio de incendios. Y tuvo un encuentro inesperado.

El episodio ocurrió durante la muestra que la Policía Nacional despliega en el paseo marítimo de la ciudad gallega hasta el 2 de octubre. Allí, los visitantes no solo pueden ver de cerca al robot, sino también conocer sus habilidades y usos en situaciones de emergencia. El curioso cruce entre el dispositivo y el animal no tardó en captar la atención del público y multiplicarse en redes sociales, donde las imágenes se viralizaron rápidamente.

Sira no es un robot cualquiera. Este innovador equipo, con forma de perro, fue diseñado para actuar en escenarios de riesgo, como incendios o derrumbes, donde la vida humana podría estar en peligro. Entre sus capacidades destacan subir y descender escaleras, desplazarse en lugares inaccesibles para bomberos y asistir en el rescate de personas atrapadas. Su resistencia y agilidad le permiten arrastrar a heridos fuera de edificios en llamas, ofreciendo un apoyo crucial en tareas de salvamento.

El ejemplar tecnológico ya tuvo participación activa en emergencias reales. Su intervención más reciente se produjo durante un incendio en Alcorcón, donde su desempeño confirmó la utilidad de contar con este tipo de herramientas dentro de los cuerpos de seguridad.

Ahora, lejos de las llamas y del humo, Sira se presenta en Galicia como parte de una exhibición destinada a acercar la labor policial a la ciudadanía. Entre demostraciones y explicaciones, el simpático robot encontró un inesperado compañero de escena: un perro que, intrigado, se detuvo frente a él con visible asombro.

