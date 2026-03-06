6 de marzo de 2026 - 11:05

La furia del kirchnerismo porque Messi se reunió con Trump: "Ojalá nos volvamos en primera ronda"

En las redes sociales se multiplicaron los cuestionamientos del peronismo al capitán del Inter Miami por su encuentro con el presidente de Estados Unidos y recordaron a Diego Maradona.

En las redes, kirchneristas y fanáticos de Maradona cuestionaron a Messi por reunirse con Trump

En las redes, kirchneristas y fanáticos de Maradona cuestionaron a Messi por reunirse con Trump

Foto:

Por Manuel Ferreyra

Leé además

Muchacho, ahora sos un lamebotas más: la canción en contra de Messi por reunirse con Trump

"Muchacho, ahora sos un lamebotas más": el viral de una cantante K contra Messi por reunirse con Trump

Por Manuel Ferreyra
Tras las criticas del kirchnerismo a Messi por su encuentro con Trump, Milei reivindicó su histórica defensa. 

Tras las criticas del kirchnerismo a Messi por su encuentro con Trump, Milei reivindicó su histórica defensa

Por Redacción Política

El evento se dio este jueves en el marco de jornadas de alta tensión internacional tras los ataques estadounidenses e israelíes en Irán. Aun así, Trump recibió al plantel del Inter Miami para homenajear la conquista del campeonato de la Major League Soccer del año pasado.

Lionel Messi - Donald Trump
Lionel Messi fue recibido por Trump en la Casa Blanca

Lionel Messi fue recibido por Trump en la Casa Blanca

En la ceremonia, el mandatario republicano ingresó escoltado por Messi y por Jorge Mas Santos, uno de los propietarios de la franquicia. Durante el acto, el capitán de la Selección Argentina quedó ubicado en un lugar central detrás de Trump, con el objetivo de que las cámaras captaran su presencia y sus gestos durante el discurso.

Trump incluso hizo referencia al escenario bélico en Medio Oriente mientras hablaba ante los jugadores, con Messi detrás aplaudiendo junto al resto del equipo, entre ellos, Rodrigo de Paul y el uruguayo Luis Suárez. Hubo bromas ("¿No tienen jugadores feos?"), regalos, gestos cordiales y fotos que rápidamente se viralizaron. De hecho, Trump hasta destacó que su hijo Barron es fanático de Messi.

La escena generó un fuerte debate en redes sociales, especialmente en X, ya que muchos usuarios detractores de Trump se lanzaron en contra de Messi y lo espejaron con la imagen de Diego Armando Maradona, recordando su postura crítica hacia Estados Unidos y su discurso abiertamente antiimperialista.

Diego Maradona: "Hoy, más que nunca, con el presidente Nicolás Maduro"
Además de peronista, Diego Maradona apoyaba el régimen chavista en Venezuela

Además de peronista, Diego Maradona apoyaba el régimen chavista en Venezuela

El fallecido futbolista, además, varias veces expresó su conformidad con la dictadura cubana de Fidel Castro y la del chavismo en Venezuela.

También hubo usuarios en X que recordaron cuando la Selección Argentina ganó el Mundial de Qatar 2022 y Messi evitó salir al balcón de la Casa Rosada con la Copa del Mundo para no quedar asociado a la gestión del entonces presidente Alberto Fernández.

"Ojalá nos volvamos en primera ronda", escribió @TemblordeBoedo sobre el próximo Mundial, cosechando un millón de visualizaciones y más de 4 mil retuits y 32 mil likes.

La periodista Ángela Lerena, conocida públicamente por su militancia peronista, dijo: "Horrible". En tanto, Flavio Azzaro, un histórico periodista anti-Messi, agregó: "Messi pudo decir: 'Mi nene tiene fiebre y no voy'".

"Que Messi se haya prestado al circo de Trump fue la mancha más grande de su carrera. No hay retorno. Ya no importa cuántas copas nos traigas. No todo es válido", publicó @natalitttta, también con amplia viralización.

"Si tu ídolo es Messi no te corre sangre argentina por las venas. No hace falta desarrollar", aportó @juanapolitizada.

Mensajes virales contra Messi por reunirse con Trump:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maticrisis/status/2029701177802158509?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TemblordeBoedo/status/2029682315065020456?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SergioChouza/status/2029714712435327455?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Angelalerena/status/2029685283591950520?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FlavioAzzaro/status/2029737575263445421?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/juanapolitizada/status/2029706339153289451?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/stanleybostero/status/2029703356478902525?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GordoEdicion/status/2029898928204702036?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/xfabianasolanox/status/2029729760289730815?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kukas_domados/status/2029719507883659454?s=20&partner=&hide_thread=false

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El polémico gesto de Messi.

Messi marcó un doblete, asistió y tuvo un cruce caliente en el clásico ante Orlando City

Por Francisco Moreno
Lionel Messi habló del fútbol moderno, y lo criticó

Lionel Messi criticó los códigos del fútbol actual: "Yo crecí con otra generación. Hoy se expone todo"

Por Redacción Deportes
El dramático momento en que una leona atrapó la pierna de una niña en un zoológico.

Susto en un zoológico chino: una leona atacó a una niña durante una actividad con visitantes

Por Redacción
La técnica sudoku que no falla para armar la valija antes de un viaje

Una influencer de viajes mostró la técnica sudoku que no falla para armar la valija y se hizo viral

Por Manuel Ferreyra