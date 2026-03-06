La furia del kirchnerismo porque Messi se reunió con Trump: "Ojalá nos volvamos en primera ronda"

El evento se dio este jueves en el marco de jornadas de alta tensión internacional tras los ataques estadounidenses e israelíes en Irán. Aun así, Trump recibió al plantel del Inter Miami para homenajear la conquista del campeonato de la Major League Soccer del año pasado.
En la ceremonia, el mandatario republicano ingresó escoltado por Messi y por Jorge Mas Santos, uno de los propietarios de la franquicia. Durante el acto, el capitán de la Selección Argentina quedó ubicado en un lugar central detrás de Trump, con el objetivo de que las cámaras captaran su presencia y sus gestos durante el discurso.
Trump incluso hizo referencia al escenario bélico en Medio Oriente mientras hablaba ante los jugadores, con Messi detrás aplaudiendo junto al resto del equipo, entre ellos, Rodrigo de Paul y el uruguayo Luis Suárez. Hubo bromas ("¿No tienen jugadores feos?"), regalos, gestos cordiales y fotos que rápidamente se viralizaron. De hecho, Trump hasta destacó que su hijo Barron es fanático de Messi.
La escena generó un fuerte debate en redes sociales, especialmente en X, ya que muchos usuarios detractores de Trump se lanzaron en contra de Messi y lo espejaron con la imagen de Diego Armando Maradona, recordando su postura crítica hacia Estados Unidos y su discurso abiertamente antiimperialista.
El fallecido futbolista, además, varias veces expresó su conformidad con la dictadura cubana de Fidel Castro y la del chavismo en Venezuela.
También hubo usuarios en X que recordaron cuando la Selección Argentina ganó el Mundial de Qatar 2022 y Messi evitó salir al balcón de la Casa Rosada con la Copa del Mundo para no quedar asociado a la gestión del entonces presidente Alberto Fernández.
"Ojalá nos volvamos en primera ronda", escribió @TemblordeBoedo sobre el próximo Mundial, cosechando un millón de visualizaciones y más de 4 mil retuits y 32 mil likes.
La periodista Ángela Lerena, conocida públicamente por su militancia peronista, dijo: "Horrible". En tanto, Flavio Azzaro, un histórico periodista anti-Messi, agregó: "Messi pudo decir: 'Mi nene tiene fiebre y no voy'".
"Que Messi se haya prestado al circo de Trump fue la mancha más grande de su carrera. No hay retorno. Ya no importa cuántas copas nos traigas. No todo es válido", publicó @natalitttta, también con amplia viralización.
"Si tu ídolo es Messi no te corre sangre argentina por las venas. No hace falta desarrollar", aportó @juanapolitizada.
Mensajes virales contra Messi por reunirse con Trump:
Rompió las pelotas para no festejar en la Rosada porque no quería mezclar fútbol con política, y ahora aparece aplaudiendo a Trump que está metido en una guerra y que además es el tipo que mas veces aparece en la red de pedofilia más grande de la historia. El ídolo de los boludos
Creo que en otro contexto, la foto de Messi con Trump podría leerse con cierta benevolencia: el mejor jugador del mundo, capitán de la selección campeona, capitán de los campeones de la MLS, posando con el Presente del país anfitrión del próximo mundial.