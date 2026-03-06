6 de marzo de 2026 - 15:35

El polémico video de McDonald's que desató la burla de Burger King y reavivó la "guerra de las hamburguesas"

Tras un video promocional que generó una ola de memes por su falta de espontaneidad, Burger King contraatacó reavivando la histórica competencia.

La incomoda prueba de producto del CEO de McDonald's generó polémica en redes y desató la burla de Burger King 

Las redes sociales se han convertido en el nuevo escenario para las grandes empresas, y recientemente el CEO de McDonald's, Chris Kempczinski, protagonizó un momento que se volvió viral por las razones equivocadas.

En un intento por promocionar la nueva hamburguesa Big Arch, Kempczinski publicó un video en Instagram “probando el producto", el cual ya se encuentra disponible en mercados como Portugal, Alemania, Canadá y Reino Unido.

Sin embargo, lo que pretendía ser una acción publicitaria terminó siendo calificado por muchos como un fiasco de relaciones públicas debido a la evidente incomodidad del ejecutivo a la hora de probar la hamburguesa.

Los usuarios de las redes no tardaron en notar la postura rígida de Kempczinski y el mordisco extremadamente pequeño que le dio a la hamburguesa, a la cual describió de manera impersonal e incluso llegó a llamar "esta cosa".

Las críticas apuntaron a una falta de autenticidad, con comentarios que cuestionaban si el directivo realmente disfrutaba de la experiencia que la empresa busca ofrecer. Incluso otras marcas se sumaron a la tendencia.

La réplica de Burger King

Ante este escenario, Burger King no dejó pasar la oportunidad de contraatacar y reavivar la clásica "guerra de las hamburguesas". Tom Curtis, presidente de la marca para Estados Unidos y Canadá, publicó su propio video dándole un contundente y espontáneo mordisco a un Whopper, incluso limpiándose restos de mayonesa del rostro.

Esta respuesta fue celebrada por los usuarios, quienes destacaron la gestualidad más "humana" y "poderosa" de Curtis en comparación con la de su rival.

Este episodio resalta una tendencia creciente en el marketing global, donde los CEOs se convierten en protagonistas en las campañas para generar conversación más allá de la publicidad tradicional.

Además del enfrentamiento entre ejecutivos, Burger King aprovechó el momento para integrar el video a una campaña que incluye una línea telefónica donde Curtis recibe directamente sugerencias de los clientes.

Curiosamente, esta histórica rivalidad por el dominio del fast food también evoca figuras públicas como Donald Trump, quien ha manifestado en diversas ocasiones su preferencia por estas grandes cadenas estadounidenses debido a la consistencia de sus productos.

